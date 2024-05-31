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Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым

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Касым-Жомарт Токаев встретился с учеными
Касым-Жомарт Токаев встретился с учеными. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства. Глава государства торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым

Новые квартиры получили:

  • Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
  • Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;
  • Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;
  • Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;
  • Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;
  • Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
  • Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;
  • Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;
  • Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;
  • Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с учеными в центре "Ғылым ордасы" в Алматы.

Во время встречи с казахстанскими учеными он заявил, что страна нуждается в специалистах, способных выдержать глобальную конкуренцию.

"Нам нужны ученые, инженеры, изобретатели. Наши специалисты должны быть образованными и квалифицированными". - подчеркнул Токаев.

По мнению главы государства, сегодня за пальму экономического первенства разворачивается очередной раунд геополитической борьбы, в котором решающее значение будут иметь инновации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110419-tokaev-vruchil-zhilishchnye-sertifikaty-molodym-uchenym/

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