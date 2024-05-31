Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства. Глава государства торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым
Новые квартиры получили:
- Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
- Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;
- Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;
- Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;
- Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;
- Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
- Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;
- Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;
- Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;
- Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с учеными в центре "Ғылым ордасы" в Алматы.
Во время встречи с казахстанскими учеными он заявил, что страна нуждается в специалистах, способных выдержать глобальную конкуренцию.
"Нам нужны ученые, инженеры, изобретатели. Наши специалисты должны быть образованными и квалифицированными". - подчеркнул Токаев.
По мнению главы государства, сегодня за пальму экономического первенства разворачивается очередной раунд геополитической борьбы, в котором решающее значение будут иметь инновации.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110419-tokaev-vruchil-zhilishchnye-sertifikaty-molodym-uchenym/