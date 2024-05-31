Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства. Глава государства торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым

Новые квартиры получили:

Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;

Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;

Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;

Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;

Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;

Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;

Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;

Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;

Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;

Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с учеными в центре "Ғылым ордасы" в Алматы.

Во время встречи с казахстанскими учеными он заявил, что страна нуждается в специалистах, способных выдержать глобальную конкуренцию.

"Нам нужны ученые, инженеры, изобретатели. Наши специалисты должны быть образованными и квалифицированными". - подчеркнул Токаев.

По мнению главы государства, сегодня за пальму экономического первенства разворачивается очередной раунд геополитической борьбы, в котором решающее значение будут иметь инновации.