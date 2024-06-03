Токаев встретился с Вячеславом Володиным и другими спикерами палат парламентов стран ОДКБ (фото)

Президент провел встречу со спикерами палат парламентов стран ОДКБ. Он высказался, в том числе, о конфликте на Ближнем Востоке и ситуации в Афганистане, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Приветствуя спикеров законодательных органов, Токаев высказался в поддержку российского предложения о придании постоянного статуса Парламентской Ассамблее ОДКБ. Он также призвал делегации других стран поддержать данное предложение.

Заседание. Фото: akorda.kz

Далее в выступлении было отмечено, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных связей.

"Наша встреча проходит в условиях невиданного обострения международной обстановки. На фоне геополитической конфронтации существенно расширились масштабы угроз региональной безопасности. Мировой конфликтный потенциал достиг опасного уровня. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация на Ближнем Востоке. В секторе Газа каждый день продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения сотни людей, среди которых мирные граждане, женщины и дети. Более миллиона людей оказались в безвыходном положении. Практически все основные международные организации назвали гуманитарную ситуацию в Палестине неприемлемой. Фактически, она приближается к катастрофической", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подтвердил неизменную позицию Казахстана по данному вопросу и отметил, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы "два государства для двух народо". Он также приветствовал принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 2024 года о признании права палестинцев на членство в Организации.

Глава государства отдельно остановился на ситуации в Афганистане. По его мнению, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

Ерлан Кошанов. Фото: akorda.kz

Имангали Тасмагамбетов. Фото: akorda.kz

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", – сказал он.

Отмечая важность скоординированной позиции стран ОДКБ в данном вопросе, президент призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Принимая во внимание необходимость совершенствования систем реагирования на современные вызовы и угрозы, Токаев предложил сосредоточить усилия ОДКБ на наиболее актуальных и востребованных для стран-участниц уставных направлениях работы, что отражено в приоритетах председательства Казахстана.

В частности, Касым-Жомарт Токаев считает, что следует принять действенные практические меры по борьбе с террористическими угрозами и обеспечить безопасность граждан стран ОДКБ.

Следующим приоритетом лидер Казахстана назвал необходимость нахождения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в высокой степени готовности.

"В качестве председателя в Организации уделяем первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. Активно готовимся к проведению на территории Казахстана учений ОДКБ "Нерушимое братство-2024" и "Скала-2024" осенью текущего года", – заявил Токаев.

Следующим приоритетом председательства в ОДКБ президент назвал сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Паводковая ситуация в нашем регионе показала, насколько велики риски стихийных бедствий. Казахстан на себе ощутил их последствия. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы ценим эту поддержку", – отметил он.

Токаев и участники заседания. Фото: akorda.kz

В рамках председательства в ОДКБ Казахстан настроен укреплять взаимодействие с международными организациями и структурами, деятельность которых нацелена на обеспечение безопасности.

"Считаем крайне важным наращивать сотрудничество с профильными структурами ООН, СНГ и ШОС. Приветствуем подписание в январе текущего года Меморандума о сотрудничестве между Секретариатом ОДКБ и Антитеррористическим центром СНГ", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем Токаев рассказал спикерам о проводимых в Казахстане реформах, целью которых является системная модернизация всех сфер жизни, включая политику, экономику и идеологию.

Участники заседания с Токаевым. Фото: akorda.kz

Что касается экономической составляющей, президент заявил, что объем ВВП Казахстана достиг 265 млрд долларов.

"В 2023 году привлечено свыше 23 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Международные резервы страны приблизились к 100 миллиардам долларов. По прогнозам МВФ, в этом году ВВП на душу населения в Казахстане вырастет на 13% и составит почти 15 тысяч долларов. Недавно я подписал указ, закладывающий основу для либерализации экономики путем обеспечения свободы предпринимательства, развития конкуренции, сокращения государственного участия, снижения издержек бизнеса. Благодаря декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности значительно усилена защита прав и законных интересов бизнеса", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении было высказано удовлетворение в связи с активным ростом торговли между странами ОДКБ.

"Объем торговли Казахстана с Россией в 2023 году достиг 26 миллиардов долларов, Кыргызстаном – 1 миллиарда 571 миллиона долларов, Таджикистаном – 1 миллиарда 130 миллионов долларов, Беларусью – 912 миллионов долларов", – подытожил он.

В завершение глава Казахстана отметил, что заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ внесет свой вклад в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств – членов ОДКБ с учетом интересов каждой страны, а принимаемые Советом документы послужат дальнейшему укреплению ОДКБ.

В ходе встречи также выступили председатель парламентской Ассамблеи ОДКБ – председатель Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, председатель маджлиси милли маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали.

Напомним, что с 1 января 2024 года Казахстану перешло председательство в ОДКБ. При этом с начала 2023 года ее генеральным секретарем назначен Имангали Тасмагамбетов.

По информации на официальном сайте ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности (СКБ). Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.