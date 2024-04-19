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"Между нашими странами не должно быть нерешенных вопросов": Токаев – об отношениях с Кыргызстаном

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Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров по итогам двухсторонних переговоров провели брифинг для представителей СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета президенты Казахстана и Кыргызстана выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Глава нашего государства отметил, что данный визит президента Кыргызстана имеет большое значение для двух стран, и сообщил о подписании исторического соглашения.

"Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном открывает новые возможности для дальнейшего развития взаимодействия.

Данный документ полностью отвечает интересам двух стран и способствует сохранению многовековых уз братства. Выражаю благодарность Садыру Нургожоевичу за значительный вклад в укрепление традиционно дружеских и добрососедских отношений между нашими странам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил, что стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, и достигли конкретных и важных соглашений.

"Мы пришли к общему выводу, что между нашими странами не должно быть нерешенных вопросов. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей. Казахстан – один из ключевых партнеров Кыргызстана в сфере торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов.

В ходе переговоров мы подтвердили заинтересованность в увеличении данного показателя до 2 млрд долларов. В целом, есть все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот в короткие сроки. Мы готовы экспортировать промышленные и другие товары. Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Кыргызстан по 195 товарным позициям общей стоимостью 260 млн долларов. Кыргызстан также экспортирует ряд продукции в Казахстан", – отметил президент.

По словам главы государства, стороны договорились всецело использовать имеющиеся возможности, активизировать работу Межправительственного совета и Межрегионального форума, оперативно запустить строящийся на границе торгово-логистический индустриальный комплекс.

Брифинг Токаева и Жапарова
Брифинг Токаева и Жапарова. Фото: Акорда

"В прошлом году товарооборот между нашими странами в этой сфере вырос на 10 % и достиг 300 млн долларов. Крайне важным для нас являются наращивание объемов продукции, открытие совместных предприятий и налаживание связей между научно-исследовательскими институтами. Правительствам двух стран было поручено принять Дорожную карту", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы нашего государства, отечественные инвесторы вносят свой вклад в развитие важных отраслей кыргызской экономики. Планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области за счет предпринимателей Казахстана. На сегодняшний день ведутся переговоры по строительству ферросплавного завода в Джалал-Абадской области.

"Мы достигли взаимопонимания по созданию благоприятных условий для эффективной работы совместных предприятий. Как вы видели, сегодня было подписано соглашение о взаимной защите инвестиций.

Договорились о внедрении и развитии системы электронного правительства, а также обмене опытом для цифровизации экономики и укреплении сотрудничества в области информации. Одной из важных задач является активизация контактов между двумя странами. Предпринимаются конкретные меры по расширению возможностей пропуска грузов через границу и совершенствованию ее оформления. 

Мы приступили к модернизации постов "Қарасу", "Бесағаш", "Аухатты", "Сартөбе", "Айша бибі", "Сыпатай батыр", "Кеген". Все эти станции будут оснащены цифровыми технологиями. Ожидается, что эта масштабная работа будет завершена к 2028 году", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Глава нашего государства считает важным координацию взаимодействия в водно-энергетической сфере.

"В последние годы актуальность эффективного и справедливого использования трансграничных водных ресурсов возросла. Мы договорились продолжить нашу скоординированную работу.

Для скорейшего решения проблем в этом направлении необходимо принять совместные меры. Поэтому мы договорились в ближайшее время утвердить график работы межгосударственных водохозяйственных структур и своевременно его реализовать. Казахстан готов полностью выполнить все обязательства и совместно реализовать важные проекты", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе Высшего межгосударственного совета особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям. Он выразил уверенность в том, что культурные мероприятия, проводимые в эти дни в Астане, еще больше обогатят наши общие духовные ценности.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

"Ценности, связывающие две братские страны, имеют глубокие корни. Наши народы характеризуются общностью исторических, культурных и духовных истоков. Искренняя дружба Жамбыла и Токтагула, Кенена и Османкула укрепила казахско-кыргызские отношения.

Многие известные граждане родом из Кыргызстана пользуются одинаковым уважением в обеих странах. Выдающийся писатель Чингиз Айтматов известен казахской аудитории как "Адамзаттың Айтматовы". Значительный вклад в экранизацию произведений Мухтара Ауэзова внесли такие видные представители кыргызского кино, как Толомуш Океев, Болот Шамшиев, Суйменкул Чокморов.

Такие личности, как Абдыкерим Сыдыков, Касым Тыныстанов, сыгравшие большую роль в становление кыргызской государственности, поддерживали движение Алаш. Произведение "Манас", признанная самым масштабным эпосом в мире, является ценным достоянием всего тюркского народа.

Манас – символ непоколебимого единства братского кыргызского народа. Как вы знаете, три года назад мы договорились установить памятники Абаю в Бишкеке, Манасу и Чингису Айтматову в Астане. Сегодня в столице откроется памятник знаменитому Манасу. Выражаю благодарность Садыру Нургожоевичу и всему кыргызскому народу за уважение к нашей общей истории и презентацию культурного наследия Кыргызстана", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

По мнению президента, успешно реализуется сотрудничество двух стран в культурно-гуманитарной, туристической и спортивной сферах. В частности, в Бишкеке начал работу филиал Казахского национального университета им. аль-Фараби, в Ош – филиал Евразийского национального университета им. Л.Гумилева. Правительство Казахстана выделило 50 грантов для кыргызских студентов. Для укрепления культурно-гуманитарных связей ежегодно проводится форум интеллигенции двух стран.

Глава государства также отметил, что Казахстан и Кыргызстан имеют общие позиции по актуальным международным вопросам. В ходе переговоров особое внимание было уделено углублению взаимодействия в Центральной Азии.

"Мы договорились принять активное участие в очередной VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане в этом году.

Выражаем благодарность кыргызским братьям за поддержку инициатив, выдвинутых Казахстаном в качестве председателя ряда международных организаций. Несомненно, Ваш сегодняшний визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Брифинг Токаева и Жапарова
Брифинг Токаева и Жапарова. Фото: Акорда

В свою очередь Садыр Жапаров поблагодарил за приглашение посетить Казахстан с официальным визитом и гостеприимство, оказанное кыргызской делегации. Президент Кыргызстана выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет союзническое и стратегическое партнерство между двумя государствами на качественно новый уровень, и обогатит его новым содержанием.

"Мы с уважаемым Касым-Жомартом Кемелевичем обстоятельно обсудили политические, экономические, инвестиционные и культурно-гуманитарные вопросы. Провели очередное заседание Высшего межгосударственного совета и достигли ряда договоренностей, направленных на укрепление нашего взаимного партнерства и решение актуальных задач двух стран.

По итогам сегодняшних переговоров подписан Договор об углублении и расширении союзнических отношений, отвечающий общим интересам. Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях и сельском хозяйстве, реализации совместных проектов в сферах транспорта и коммуникаций, цифровизации. Особое внимание мы уделили эффективному использованию водно-энергетических ресурсов региона", – сказал Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров в Астане
Садыр Жапаров в Астане. Фото: Акорда

Президент Кыргызстана с удовлетворением отметил результаты Казахстанско-кыргызского бизнес-форума, прошедшего в преддверии его официального визита в Астану, а также Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, состоявшегося в прошлом году в Таразе.

По его словам, в рамках этих мероприятий были активизированы деловые связи и заключены важные инвестиционные соглашения. Он также сообщил, что следующий Форум межрегионального сотрудничества пройдет в этом году в Кыргызстане.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

По итогам двусторонних переговоров, а также шестого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана были подписаны следующие документы:

  1. Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой;
  2. Решение шестого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики;
  3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций;
  4. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года;
  5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития,инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
  6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
  7. План мероприятий (Дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе на 2024-2027 годы.

Напомним, сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Астану. В Акорде состоялась торжественная церемония его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров вместе посетили гала-концерт мастеров искусств двух стран.

Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан готов оказать братскому казахскому народу посильную помощь в ликвидации последствий паводков.

Также Токаев и Жапаров приняли участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызстана Садыра Жапарова орденом "Достық" I степени.

Напомним также, что в последний раз президент Кыргызстана прилетал в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года.

За месяц до этого Токаев побывал в Бишкеке на заседании Совета глав государств – участников СНГ.

Отметим, что ранее Кыргызстан отправил Казахстану гуманитарную помощь в связи с паводками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2087870-mezhdu-nashimi-stranami-ne-dolzhno-byt-nereshennyh-voprosov-tokaev-ob-otnosheniyah-s-kyrgyzstanom/

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