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Как Токаев встретил Жапарова в Акорде

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Токаев и Жапаров. Фото: t.me/aqorda_resmi

Вчера с официальным визитом в Казахстан прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония его встречи, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом вчера.

А сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым – главы стран пожали друг другу руки, поприветствовали министров Казахстана и Кыргызстана, заслушали государственные гимны. После этого они удалились на переговоры.

Корреспондент NUR.KZ побывал на мероприятии. Также фотографии опубликовала пресс-служба Акорды.

Министры Казахстана
Министры Казахстана. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Церемония встречи в Акорде
Церемония встречи в Акорде. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Министры Кыргызстана
Министры Кыргызстана. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Зал Акорды
Зал Акорды. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Токаев и Жапарова. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Вчера Токаев и Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств двух стран во Дворце мира и согласия в Астане. Концерт также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции КР.

Напомним, что в последний раз президент Кыргызстана прилетал в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года. За месяц до этого Токаев побывал в Бишкеке на заседании Совета глав государств – участников СНГ.

Отметим, что ранее Кыргызстан отправил Казахстану гуманитарную помощь в связи с паводками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2087660-tseremoniya-vstrechi-prezidenta-kyrgyzstana-sostoyalas-v-akorde-foto/

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