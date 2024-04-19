Как Токаев встретил Жапарова в Акорде

Вчера с официальным визитом в Казахстан прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония его встречи, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом вчера.

А сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым – главы стран пожали друг другу руки, поприветствовали министров Казахстана и Кыргызстана, заслушали государственные гимны. После этого они удалились на переговоры.

Корреспондент NUR.KZ побывал на мероприятии. Также фотографии опубликовала пресс-служба Акорды.

Министры Казахстана. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Церемония встречи в Акорде. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Министры Кыргызстана. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Зал Акорды. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Токаев и Жапарова. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Вчера Токаев и Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств двух стран во Дворце мира и согласия в Астане. Концерт также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции КР.

Напомним, что в последний раз президент Кыргызстана прилетал в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года. За месяц до этого Токаев побывал в Бишкеке на заседании Совета глав государств – участников СНГ.

Отметим, что ранее Кыргызстан отправил Казахстану гуманитарную помощь в связи с паводками.