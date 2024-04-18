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Токаев и Жапаров вместе побывали на гала-концерте в Астане (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств двух стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В мероприятии, прошедшем во Дворце мира и согласия, выступили известные деятели культуры двух стран, а также артисты Государственного театра оперы и балета "Астана опера", творческие коллективы "Гүлдер", "Астана сазы" и "Аркасыры" (Кыргызстан)", — говорится в сообщении Акорды.

Также в рамках концертной программы были прочитаны отрывки из эпоса "Манас" и исполнены известные музыкальные произведения двух народов, представлено несколько хореографических композиций.

Отмечается, что концерт также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Кыргызстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прилетевшего в страну с официальным визитом. В честь высокого гостя в столичном аэропорту был выстроен почетный караул.

Сообщалось, что в рамках визита планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Стоит отметить, что крайний раз президент Кыргызстана прилетал в Казахстан для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года.

За месяц до этого Токаев побывал в Бишкеке на заседании Совета глав государств — участников СНГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2087330-tokaev-i-zhaparov-posetili-gala-kontsert-masterov-iskusstv-kazahstana-i-kyrgyzstana/

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