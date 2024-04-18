Президент Кыргызстана прилетел в Астану: его встретил Токаев (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прилетевшего в страну с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщается в Telegram-канале Акоржы.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Напомним, что в последний раз президент Кыргызстана прилетал в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года. За месяц до этого Токаев побывал в Бишкеке на заседании Совета глав государств – участников СНГ.

Отметим, что ранее Кыргызстан отправил Казахстану гуманитарную помощь в связи с паводками.