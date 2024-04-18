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Президент Кыргызстана прилетел в Астану: его встретил Токаев (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Токаев и Жапаров. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прилетевшего в страну с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщается в Telegram-канале Акоржы.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Напомним, что в последний раз президент Кыргызстана прилетал в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года. За месяц до этого Токаев побывал в Бишкеке на заседании Совета глав государств – участников СНГ.

Отметим, что ранее Кыргызстан отправил Казахстану гуманитарную помощь в связи с паводками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2087240-tokaev-vstretil-prezidenta-kyrgyzstana-v-aeroportu-astany/

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