Токаев вручил орден президенту Кыргызстана (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызстана Садыра Жапарова орденом "Достық" I степени, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе церемонии глава нашего государства отметил огромный вклад Садыра Нургожоевича в развитие и укрепление двусторонних отношений.

"Кыргызстан – братская страна, с которой нас связывают глубокие и исторические корни. Кыргызстан – наш ближайший и надежный стратегический партнер. Наши взаимовыгодные отношения крепко связаны узами братства двух народов. Я высоко оцениваю Вашу роль в этом деле", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Лидер Казахстана подчеркнул, что наша страна заинтересована в расширении стратегического партнерства и союзничества с Кыргызстаном. Он заявил, что вечная дружба и нерушимое братство будут только крепнуть во имя светлого будущего двух народов.

"Несомненно, большая заслуга в укреплении многосторонних связей принадлежит Вам. В знак особого уважения и искренней благодарности я принял решение наградить Вас орденом "Достық" I степени. Уверен, что эта награда будет способствовать активизации двусторонних отношений. Пусть дружба между Казахстаном и Кыргызстаном будет вечной!" – заявил глава нашего государства.

Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества между нашими странами.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Напомним, вчера президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом вчера. Это в аэропорту лично встретил Касым-Жомарт Токаев.

После этого главы двух государств посетили гала-концерт мастеров искусств двух стран во Дворце мира и согласия в Астане. Концерт также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции КР.

Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи кыргызского президента. На ней побывал корреспондент NUR.KZ и показал фото с места событий.

Далее Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры в узком составе. Глава нашего государства выразил благодарность Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за оказанную братскую гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана.

Также президенты Казахстана и Кыргызстана приняли участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.