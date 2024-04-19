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Жапаров на встрече с Токаевым: Мы готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводков

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Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Токаев и Жапаров. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры в узком составе. Стороны обсудили двусторонние вопросы, передает NUR.KZ.

Лидер Казахстана подчеркнул, что визит президента Кыргызстана имеет особое значение для сторон, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Сегодня мы подписываем исторический документ – Договор об углублении и расширении союзнических отношений, который придаст новый импульс развитию казахско-кыргызских связей. Народная мудрость гласит: "Қырғыз бен қазақтай бір-біріне жақын халық жоқ", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил благодарность Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за оказанную братскую гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев указал на динамичное развитие двусторонних контактов. Особый импульс которым, по его мнению, придают активный политический диалог, тесные межправительственные и межпарламентские связи.

"Наше двустороннее торгово-экономическое сотрудничество крепнет с каждым годом. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов и вырос на 26%. Мы нацелены увеличить этот показатель до 2 млрд долларов. В этом направлении также реализуется ряд перспективных проектов. В целом, договоренности в торгово-экономической сфере выполняются", – отметил он.

В ходе переговоров отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей

"Проведение взаимных Дней культуры уже стало доброй традицией. Мы обмениваемся опытом в сфере образования, активизировались контакты между молодежью. Сегодня мы с Вами откроем памятник знаменитому Манасу в Астане. Это подтверждает высокий уровень казахско-кыргызских отношений, мы заинтересованы вывести их на новый уровень", – заявил лидер Казахстана.

️Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко оценивает личный вклад Садыра Жапарова в укрепление традиционной дружбы и добрососедства.

Президент Кыргызстана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство.

Делегация Кыргызстана
Делегация Кыргызстана. Фото: t.me/aqorda_resmi

Садыр Жапаров на встрече в Акорде
Садыр Жапаров. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Казахстан – наш близкий сосед, братская страна и один из основных торговых партнеров. Казахстан – приоритет в нашей внешней политике. Между нашими странами нет никаких политических и региональных разногласий. С первых дней моего президентства Вы постоянно поддерживаете меня в международных структурах и вопросах, касающихся расширения кыргызско-казахских отношений. Мы готовы оказать братскому казахскому народу посильную помощь в ликвидации последствий паводков. Наши страны связывают узы многовековой дружбы, братства, добрососедства, общая культура, духовность и религия. Уверен, наше взаимное сотрудничество, стратегическое партнерство будут и дальше укрепляться", – сказал Садыр Жапаров.

️Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической сферах. А также рассмотрели региональную и международную повестку дня.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом вчера. После этого Токаев и Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств двух стран во Дворце мира и согласия в Астане. Мероприятие также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции КР.

Сегодня состоялась торжественная церемония встречи в Акорде.

Напомним также, что в последний раз президент Кыргызстана прилетал в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года. За месяц до этого Токаев побывал в Бишкеке на заседании Совета глав государств – участников СНГ.

Отметим, что ранее Кыргызстан отправил Казахстану гуманитарную помощь в связи с паводками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2087744-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-kyrgyzstana/

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