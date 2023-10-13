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Токаев встретился с Жапаровым в его резиденции

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Президенты Казахстана и Кыргызстана. Фото: t.me/aqorda_resmi

Перед началом заседания Совета глав государств – участников СНГ президента Касым-Жомарта Токаева встретили в государственной резиденции "Ала-Арча", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В государственной резиденции "Ала-Арча" главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Через несколько минут начнется заседание Совета глав государств – участников СНГ.

Напомним, что Токаев прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом сегодня. В международном аэропорту Бишкека его встретил председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Жапарова Акылбек Жапаров.

Добавим, что президент Казахстана посещал Кыргызстан в июне этого года для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.

По информации на интернет-портале СНГ, Совет глав государств Содружества Независимых Государств как высший орган содружества обсуждает и решает любые принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества.

В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2040899-tokaeva-vstretilsya-s-zhaparovym-v-ego-rezidentsii/

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