Токаев встретился с Жапаровым в его резиденции

Перед началом заседания Совета глав государств – участников СНГ президента Касым-Жомарта Токаева встретили в государственной резиденции "Ала-Арча", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В государственной резиденции "Ала-Арча" главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Через несколько минут начнется заседание Совета глав государств – участников СНГ.

Напомним, что Токаев прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом сегодня. В международном аэропорту Бишкека его встретил председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Жапарова Акылбек Жапаров.

Добавим, что президент Казахстана посещал Кыргызстан в июне этого года для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.

По информации на интернет-портале СНГ, Совет глав государств Содружества Независимых Государств как высший орган содружества обсуждает и решает любые принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества.

В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств.