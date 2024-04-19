Токаев и Жапаров приняли участие в заседании Высшего межгосударственного совета

Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров приняли участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Под председательством президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова состоялось шестое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В своем выступлении глава нашего государства отметил, что казахско-кыргызские взаимодействия развиваются в духе стратегического партнерства.

"Укрепляются союзнические отношения. Сегодня мы подпишем историческое соглашение, которое откроет широкие возможности для развития двусторонних контактов. В этом нет никаких сомнений. Мы смотрим на это с большой надеждой. У нас есть весь необходимый потенциал. Уверен, заседание Высшего межгосударственного совета будет способствовать дальнейшему расширению сфер сотрудничества и выведет наше партнерство на новый уровень", – заявил президент Казахстана.

Садыр Жапаров. Фото: t.me/aqorda_resmi

Он сообщил, что в ходе сегодняшнего заседания будут обсуждены наиболее актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

"Убежден, наше взаимодействие, прошедшее испытание временем, имеет большое будущее. В этом направлении мы должны приложить необходимые усилия. Работа Высшего межгосударственного совета придаст особый импульс развитию казахско-кыргызских отношений", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Кыргызской Республики отметил важность дальнейшего углубления партнерства по широкому спектру направлений

"Сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению кыргызско-казахских отношений. Отрадно, что наши переговоры проходят в духе традиционно союзнических и стратегических связей. Кыргызстан проводит внешнюю политику, направленную на углубление двусторонних связей с Казахстаном. Важно поддерживать друг друга, думать о будущем и совместно решать проблемы. Органы исполнительной власти Кыргызстана осуществляют соответствующие меры для реализации решений Высшего межгосударственного совета между двумя странами. Уверен, что данные встречи придадут новый импульс взаимному сотрудничеству", – сказал Садыр Жапаров.

Президенты подчеркнули, что состоялся плодотворный обмен мнениями, определены приоритеты и дальнейшие задачи двустороннего взаимодействия.

️Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров выразили обоюдное стремление вывести отношения между Казахстаном и Кыргызстаном на качественно новый уровень.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

На мероприятии с докладами выступили заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, первый заместитель председателя кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, первый заместитель председателя ГКНБ – директор Пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, первый заместитель министра энергетики Кыргызстана Назгуль Усенова, заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Алмазбек Сокеев, министр культуры и информации Аида Балаева, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом вчера. После этого Токаев и Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств двух стран во Дворце мира и согласия в Астане. Мероприятие также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции КР.

Сегодня состоялась торжественная церемония встречи в Акорде.

Напомним также, что в последний раз президент Кыргызстана прилетал в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года. За месяц до этого Токаев побывал в Бишкеке на заседании Совета глав государств – участников СНГ.

Отметим, что ранее Кыргызстан отправил Казахстану гуманитарную помощь в связи с паводками.