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Заместителей семи министров поручил отправить Токаев в пострадавшие от паводков регионы

Опубликовано:

Паводки в Казахстане
Паводки. Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в 5 регионах (в Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанская областях) существует вероятность второй волны паводков, в 6 регионах (Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская области, а также области Абай, Ұлытау) ситуация стабилизировалась.

По его словам, первостепенными мерами сейчас являются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам.

Президент сообщил, что по его поручению из государственного материального резерва разбронированы спецтехника и другие необходимые вещи.

"Я поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба и задействовать средства как государственного бюджета, фонда "Қазақстан халқына", так и крупного бизнеса. Еще одна важная задача – необходимо обеспечить контроль за эпидемиологической ситуацией на затопленных территориях, а также начать подготовку к весенне-полевым работам. Не менее важным вопросом является сохранение порядка в зонах подтопления. По моему поручению премьер-министр и его заместители находятся в регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация", – сказал глава государства.

Министерству промышленности и строительства были даны поручения сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства

"Акимам пострадавших регионов срочно предоставить оперативной группе расчеты потребностей в финансировании, а также провести очистку территорий от мусора, вывести остатки разрушенных домов и строений. Необходимо направить в пострадавшие регионы вице-министров сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, водных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, экологии, науки и высшего образования.

Кстати, в регионах, которые не попали под паводки, развертывается по моему поручению кампания "Таза Қазақстан". Я уже предупредил всех акимов, что это не единовременная кампания. То есть вышли на субботники, изобразили труд и разошлись? Нет. Теперь по опыту ряда соседних государств нам нужно постоянно работать над озеленением Казахстана и очисткой территории в регионах и в городах", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья в режиме реального времени для граждан. Он также считает необходимым до конца текущего года определить долгосрочную стратегию управления паводками и принять соответствующие программные документы.

Кроме того, глава государства призвал не допускать роста цен на ж/д и авиабилеты из-за паводков, а также помочь пострадавшим с восстановлением документов.

При этом сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям Касым-Жомарт Токаев также высказывался о паводках в стране. Он отмечал, что поддержка казахстанцев, пострадавших от паводков, потребует больших затрат.

Паводки в Казахстане

Отметим, что, согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

10 апреля зампремьер-министра Роман Скляр поручил акиму Петропавловска начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Также в ночь на 10 апреля в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

В Министерстве водных ресурсов называли регионы, в которых сохраняется риск подтопления.

По данным пресс-службы ведомства, в Костанайской области пик паводка уже прошел. Сообщается, что приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Сложнее ситуация в СКО.

11 апреля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что сейчас необходима максимальная мобилизация сил и средств в Уральске и Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2084000-vyshli-na-subbotniki-izobrazili-trud-i-razoshlis-tokaev-vyskazalsya-ob-ochistke-postradavshih-ot-pavodkov-territoriy/

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