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Бектенов о паводках: Необходима максимальная мобилизация сил и средств по Уральску и Атырау

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Олжас Бектенов проводит совещание Республиканского штаба
Олжас Бектенов на совещании Республиканского штаба. Фото: primeminister.kz

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий, передает NUR.KZ со ссылкой на primeminister.kz.

На совещании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков вице-премьер, заместитель руководителя штаба Канат Бозумбаев доложил об ожидаемом поступлении больших объемов воды по реке Жайык из России.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дожди. Началось половодье на реке Сакмара. По прогнозам, вода с верховьев рек Жайык и Сакмара поступит на территорию Западно-Казахстанской области во второй декаде апреля. В настоящее время уровень воды в реке Жайык в городе Уральск составляет 728 см. Согласно ожиданиям, он приблизится к критической отметке в 850 см.  

По Атырауской области за счет поступления воды со стороны Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки на гидропостах по реке Жайык также наблюдается незначительный подъем уровня воды. Приход большой воды ожидается в начале третьей декады апреля.

Олжас Бектенов проводит совещание Республиканского штаба
Олжас Бектенов на совещании Республиканского штаба. Фото: primeminister.kz

По поручению главы правительства Олжаса Бектенова по итогам его рабочих поездок в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области мобилизованы силы и средства акиматов, МЧС, МВД и Нацгвардии, Минобороны. 

В Западно-Казахстанской области группировка сил для проведения аварийно-спасательных работ будет доведена до 6 тыс. человек, в Атырауской области – до 4 тыс. человек. Из разных регионов страны направляется порядка 4 тыс. единиц техники. 

Премьер-Министр поручил министрам обороны и внутренних дел в случае необходимости обеспечить дополнительную переброску личного состава и техники. 

"Необходима максимальная мобилизация сил и средств по Уральску и Атырау. Сейчас важно отвести большую воду от населенных пунктов. Сегодня начинается дополнительная переброска военнослужащих и техники. С учетом скорости поступления воды, в первую очередь, усилим Уральск, далее – Атырау", — подчеркнул Олжас Бектенов. 

Главой правительства даны поручения акиматам двух областей обеспечить прибывающих военнослужащих всем необходимым, а также решить вопрос с заправкой техники. 

На сегодня в восьми областях продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Всего из зон подтоплений эвакуировано 97 тыс. жителей. По состоянию на 11 апреля, режимы ЧС сняты в Павлодарской области и области Абай в связи со стабилизацией паводковой обстановки.

Паводки в Казахстане

В настоящее время чрезвычайные ситуации местного масштаба в связи с паводком объявлены в 10 регионах Казахстана.

Согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

Вчера зампремьер-министра Роман Скляр поручил акиму Петропавловска начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Также в ночь на 10 апреля в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

Также в Министерстве водных ресурсов назвали регионы, в которых сохраняется риск подтопления.

По данным пресс-службы ведомства, в Костанайской области пик паводка уже прошел. Сообщается, что приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Сложнее ситуация в СКО.

В пресс-службе правительства объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме:

  • +7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;
  • +7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;
  • +7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;
  • +7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;
  • +7 (7222) 56 64 50, область Абай;
  • +7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;
  • 109, Акмолинская область.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2083280-bektenov-o-pavodkah-neobhodima-maksimalnaya-mobilizatsiya-sil-i-sredstv-po-uralsku-i-atyrau/

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