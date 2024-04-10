Регионы, где сохраняется риск подтопления, назвали власти Казахстана

В ряде регионов уже прошел пик паводка, в других — все еще сохраняется риск подтопления из-за переполненных водохранилищ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов.

По данным пресс-службы ведомства, в Костанайской области пик паводка уже прошел. Сообщается, что приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Сложнее ситуация в СКО.

"Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Пик половодья по Сергеевскому водохранилищу еще не прошел, обстановка остается стабильно напряженной. Специалисты Казводхоза ведут круглосуточную работу по регулированию стока", — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Между тем в Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 68%. Отмечается, что в регионе ожидается вторая волна половодья по реке Жайык.

По данным ведомства, в Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трех крупных водохранилищ составляет 84,6 %. Половодье ожидается на этой неделе.

"Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Половодье продолжается, ведется ежечасный мониторинг.

В Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 98%. Половодье завершилось. Паводковая ситуация стабилизировалась. За время половодья в водохранилищах собрано более 218 млн кубометров воды. В дальнейшем их используют на сельскохозяйственные нужды", — отмечается в сообщении ведомства.

Наполнены полностью и 4 крупных водохранилища Карагандинской области. Однако, по данным министерства, пик паводка в области прошел.

Отмечается, что на всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства и ежечасный мониторинг обстановки на водоемах.

Сегодня сообщалось, что из зон подтопления в регионах Казахстана спасено и эвакуировано 96 472 человека, из которых треть — дети. Чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.

Сегодня ночью в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

Также паводковая ситуация ночью резко ухудшилась в СКО. Большая вода угрожает жителям нескольких сел Есильского района. Накануне первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил принудительно эвакуировать жителей пригорода Петропавловска.

Накануне стало известно, какие дома будут строить пострадавшим от паводков казахстанцам.

Сегодня также премьер-министр Олжас Бектенов проверил состояние гидросооружений в ЗКО с учетом прогнозов второй волны паводков в западных регионах. Отмечалось, что большая вода нанесла существенный урон в России и теперь движется к Уральску и Атырау.