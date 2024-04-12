"Это потребует больших затрат": Токаев о поддержке казахстанцев, пострадавших от паводков

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддержка казахстанцев, пострадавших от паводков, потребует больших затрат, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что во время нынешних паводков страна особенно остро ощутила нехватку квалифицированных специалистов и ученых.

"Я неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки. Понятно, что это невозможно сделать за день или даже за год. Для этого потребуются годы долгого и упорного труда.

К сожалению, приходится констатировать, что развитию науки в нашей стране на протяжении десятилетий не уделяли должного внимания. Мы утратили прежний научный потенциал и инфраструктуру. В трудные 90-е годы из науки ушло 40 тысяч ученых. Конечно, многие институты смогли выжить, но наука понесла большие потери на системном уровне. Сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого. Поэтому крайне важно восстановить научный потенциал нашей страны", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что сейчас перед страной стоят очень сложные и масштабные задачи.

"Мы должны оказать всю необходимую поддержку людям, пострадавшим в результате стихии. Это работа потребует больших затрат. Но мы полностью выполним все свои обязательства перед народом. Это наш долг. Для меня это самая важная и первостепенная задача", - сказал Токаев.

Паводки в Казахстане

В настоящее время чрезвычайные ситуации местного масштаба в связи с паводком объявлены в 10 регионах Казахстана.

Согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

10 апреля зампремьер-министра Роман Скляр поручил акиму Петропавловска начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Также в ночь на 10 апреля в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

В Министерстве водных ресурсов назвали регионы, в которых сохраняется риск подтопления.

По данным пресс-службы ведомства, в Костанайской области пик паводка уже прошел. Сообщается, что приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Сложнее ситуация в СКО.

11 апреля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что сейчас необходима максимальная мобилизация сил и средств в Уральску и Атырау.

В пресс-службе правительства объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме:

+7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;

+7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;

+7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;

+7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;

+7 (7222) 56 64 50, область Абай;

+7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;

109, Акмолинская область.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.