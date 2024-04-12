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Не допускать роста цен на ж/д и авиабилеты из-за паводков призвал Токаев

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе заседания президент еще раз подчеркнул необходимость держать на особом контроле вопросы продовольственной безопасности в пострадавших регионах и не допускать повышения цен.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты для граждан.

"Правительство и акиматы должны в ускоренном порядке решать вопросы размещения пострадавших, оказывать им всю необходимую помощь. Эта работа уже проводится. Держать на постоянном контроле ситуацию в эвакуационных пунктах. Оперативно организовать пункты по восстановлению утраченных документов, оказанию правовой и психологической помощи. Кстати говоря, утраченные документы - это тоже проблема. Люди поспешно покидали дома, надо будет помочь с восстановлением документов. Развернуть общественные штабы в тех районах, где ситуация крайне сложная. Вести разъяснительную работу", - отметил президент.

️В ходе заседания штаба Министерству здравоохранения совместно с Министерством сельского хозяйства поручено усилить контроль и обеспечить круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки в стране, а также провести дезинфекцию многоквартирных домов, социальных и других объектов.

️Как уточняет пресс-служба президента, информация, появившаяся в социальных сетях о распространении инфекционных заболеваний и ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с паводками, не подтвердилась.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы скриншоты с высокими ценами на авиабилеты из Атырау - цены на некоторые билеты превышали 610 тыс. тенге.

На случай обратила внимание компания Air Astana. Авиаперевозчик пояснил, что автор опубликовал некорректную информацию.

"На данных скринах опубликована стоимость авиабилетов из Атырау в Алматы, Астану или Актау, однако указаны рейсы с одной или двумя пересадками в Стамбуле, а также один из сегментов представлен билетами бизнес-класса. Таким образом такие скрины вводят общественность в заблуждение", - сообщили в Air Astana.

Отметим также, что сегодня в ходе заседания Республиканского штаба Токаев высказался об очистке пострадавших от паводков территорий.

Акимам пострадавших регионов было поручено срочно предоставить оперативной группе расчеты потребностей в финансировании, а также провести очистку территорий от мусора, вывести остатки разрушенных домов и строений.

Еще глава государства поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья в режиме реального времени для граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2084006-pavodki-v-kazahstane-tokaev-predupredil-o-nedopustimosti-rosta-tsen-na-avia-i-zheleznodorozhnye-bilety/

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