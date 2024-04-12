"Обстановка очень сложная": Токаев о паводках в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям высказался о паводках в Казахстане и других природных катаклизмах в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Прежде всего хотел бы остановиться на текущей ситуации в стране. Как вам известно, ряд регионов страны серьезно пострадал от сильнейших наводнений, равных которых не было более 80 лет. Затоплены многие населенные пункты. В целом, обстановка очень сложная.

Сейчас правительством в оперативном порядке принимаются все необходимые меры. Я дал соответствующие поручения. Ситуация с паводками находится на контроле. От стихийных бедствий страдают и другие страны. По всему миру происходят землетрясения, пожары и наводнения. Одним словом, глобальные климатические изменения привели к росту числа природных катаклизмов", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в 1980-1985 годах в мире было зафиксировано около 1700 катастроф, а в 2010-2015 годах их количество превысило 3700.

"Таким образом, за столь короткое время число стихийных бедствий выросло вдвое, и почти половина из них связаны с водой. Безусловно, это представляет серьезную угрозу для всего человечества. Поэтому сегодня крайне актуальной задачей являются предупреждение подобных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения. Одним из механизмов реализации этой задачи должна стать наука", – добавил глава государства.

Также президент отмечал, что поддержка казахстанцев, пострадавших от паводков, потребует больших затрат.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алматы проведут специальное сейсмологическое исследование.

Еще на заседании Национального совета по науке и технологиям глава государства затрагивал тему развития искусственного интеллекта в Казахстане и заявил, что в скором времени в нашей стране будет создан и запущен суперкомпьютер.