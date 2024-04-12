"Все жить хотят": трогательное видео со спасением хомяка от наводнения сняли в Петропавловске

В Сети появилось видео со спасением хомяка во время паводков в Петропавловске – мужчина нашел на заборе зверька, который залез туда, прячась от пришедшей в город большой воды, передает NUR.KZ.

Ролик появился в Instagram-паблике skopetro. Как отмечают авторы поста, это произошло в садоводческом обществе "Старт" в Петропавловске.

На кадрах видно, что мужчина, снимающий видео, подходит к ограде частного дома. При это на заборе, хватаясь лапками за металл, сидит хомяк. Заметно, что зверек залез на возвышение, чтобы спастись от воды, затопившей местность вокруг.

"Э, бедолага. Ты кто такой? Ты спасаешься? Бедный, что, тебя вытащить отсюда? У меня пакет есть, сейчас я тебя в пакет положу и вытащу. Смотрите, бедолага", – говорит автор видео, подходя к хомяку.

В какой-то момент зверек начал соскальзывать с ограждения, на что мужчина шутя сказал ему не прыгать в воду и подождать, пока его перенесут в другое место.

Далее на кадрах видно, что хомяка доставили на сухую землю. После этого маленький грызун скрылся в зарослях.

Пользователи в комментариях отметили, что на фоне всего происходящего – это самое милое видео.

"Бедные животные, реально на фоне всего происходящего самое милое видео, побольше бы таких неравнодушных людей", "Бедный зверек, перепуган, но, как и все мы, жить хочет", "Респект тебе, добрый человек", "Вредитель конечно жуткий, но в момент стихии должны все объединяться", "Все жить хотят", – написали комментаторы.

Отметим, в СКО остается сложной паводковая ситуация.

В воскресенье, 7 апреля, замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Позже стало известно, что в регионе талые воды со льдом снесли несколько опор ЛЭП – в трех селах жители остались без электричества.

В двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

А несколько дней назад Роман Скляр поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий. Отмечалось, что в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Добавим, что согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.