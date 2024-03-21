Токаев обсудил проблемы общественной жизни с членом Нацкурултая Гульмирой Илеуовой

Президент принял руководителя общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмиру Илеуову, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На встрече с членом Национального курултая, социологом Гульмирой Илеуовой были обсуждены актуальные проблемы общественной жизни.️

Особое внимание было уделено реализации предложений, высказанных на третьем заседании Национального курултая в Атырау.

В частности, была подчеркнута важность продвижения среди молодежи таких ценностей, как трудолюбие и профессионализм. Была отмечена актуальность формирования национальной буржуазии, вносящей значимый вклад в развитие Казахстана.

Кроме того, в ходе беседы было указано на необходимость укоренения в обществе культа знаний и инновационного мышления, внедрения принципов "Закон и порядок" и "Социальная справедливость" в целях повышения конкурентоспособности нации.

Гульмира Илеуова высказала свои предложения, касающиеся дискуссии вокруг государственных символов, а также взаимодействия госорганов с неправительственными организациями.

Напомним, третье заседание Национального курултая состоялось в Атырау 15 марта. В мероприятии принял участие президент РК Касым-Жомарт Токаев.

В ходе выступления от президента прозвучало немало предложений и поручений. Так, Токаев озвучил предложение рассмотреть вопрос обновления герба страны. Высказался он и о вейпах, назвав их "новомодной заразой".

"Мы как прогрессивная нация должны искоренить эту архаичную привычку, которая негативно влияет не только на здоровье нации, но и на международный имидж нашей страны", - уверен глава государства.

Вместе с тем Токаев высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране. Он предложил максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.

На курултае глава государства также поручил принять комплексный план для борьбы с лудоманией и предложил строго проверять бюджеты госорганов.

Высказался Токаев и о вредной привычке казахстанцев - потреблении насвая, и потребовал запретить производство насвая в стране.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, также заявил о необходимости запуска новой жилищной программы.

"Еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. С 1 марта начата реализация ипотечной программы "Отау", которая сейчас пользуется большим спросом.

В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7 процентов", - заявил Токаев.

Между тем, сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Алматы, где в ходе торжественного мероприятия на площади "Астана" поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз. Здесь же он отметил особую роль Алматы и сообщил о реализации 4 масштабных проектов.

Президент также посетил фестиваль "Наурыз Фест".