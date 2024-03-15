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Токаев поручил создать новую жилищную программу для сельчан

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Стройка
Строительство дома. Иллюстративное фото: unkas_photo / Getty Images

Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, заявил о необходимости запуска новой жилищной программы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"На заседаниях Национального курултая мы задаем новые ориентиры в культурно-гуманитарной и идеологической сфере. Это крайне важно для укрепления национальной идентичности и динамичного развития нашей страны. Но главной целью проводимых преобразований являются улучшение качества жизни и создание широких возможностей для реализации потенциала всех граждан", - отметил Токаев, выступая на курултае.

Поэтому, по словам президента, "нужно всегда искать новые точки роста экономики".

"Нам необходимы проекты, которые дадут серьезный мультипликативный эффект. С этой целью поручаю правительству реализовать в текущем году четыре масштабные инфраструктурные инициативы.

Прежде всего, предстоит полностью отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей. Это позволит улучшить качество и надежность коммунальных услуг для граждан и бизнеса.

Еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. С 1 марта начата реализация ипотечной программы "Отау", которая сейчас пользуется большим спросом.

В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7 процентов", - заявил Токаев.

Вместе с тем правительству поручено кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа.

"Внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживят строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч наших сограждан, и, главное, поможет многим нуждающимся приобрести жилье", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2069247-tokaev-poruchil-sozdat-novuyu-zhilischnuyu-programmu-dlya-selchan/

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