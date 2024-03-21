Токаев высказался о развитии Алматы

Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади "Астана" поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз, а также высказался о развитии города, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что Алматы, ставший золотой колыбелью нашего суверенитета, является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.

"Алматы оказывает огромное влияние на процветание всего Казахстана. Поэтому я уделяю особое внимание развитию города и благополучию его жителей. Уверен, в будущем Алматы станет еще краше", – сказал Касым-Жомарт Токаев.