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Токаев высказался о развитии Алматы

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади "Астана" поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз, а также высказался о развитии города, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что Алматы, ставший золотой колыбелью нашего суверенитета, является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.

"Алматы оказывает огромное влияние на процветание всего Казахстана. Поэтому я уделяю особое внимание развитию города и благополучию его жителей. Уверен, в будущем Алматы станет еще краше", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071863-tokaev-vyskazalsya-o-razvitii-almaty/

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