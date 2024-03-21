Top.Mail.Ru
Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Токаев рассказал о проектах, которые должны повысить качество жизни казахстанцев

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади "Астана" в честь празднования Наурыза рассказал о реализации 4 масштабных проектов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент рассказал о реализации 4 масштабных проектов. В частности, предстоит модернизировать ряд теплоцентралей и инженерных сетей, построить и отремонтировать 12 тысяч километров дорог. В этом году 300 тысяч человек будут обеспечены природным газом.

Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа. По словам главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более 7 процентов. Значительно увеличится количество арендного жилья.

"Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа будут приниматься и в будущем", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, вчера президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. В южной столице глава государства собирается отпраздновать Наурыз.

Сегодня же Токаев выступил на площади "Астана" и поздравил всех казахстанцев со светлым праздником, а также высказался о развитии Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2071872-tokaev-na-ploschadi-v-almaty-rasskazal-o-realizatsii-4-masshtabnyh-proektov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.