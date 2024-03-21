Токаев рассказал о проектах, которые должны повысить качество жизни казахстанцев

Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади "Астана" в честь празднования Наурыза рассказал о реализации 4 масштабных проектов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент рассказал о реализации 4 масштабных проектов. В частности, предстоит модернизировать ряд теплоцентралей и инженерных сетей, построить и отремонтировать 12 тысяч километров дорог. В этом году 300 тысяч человек будут обеспечены природным газом.

Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа. По словам главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более 7 процентов. Значительно увеличится количество арендного жилья.

"Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа будут приниматься и в будущем", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, вчера президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. В южной столице глава государства собирается отпраздновать Наурыз.

Сегодня же Токаев выступил на площади "Астана" и поздравил всех казахстанцев со светлым праздником, а также высказался о развитии Алматы.