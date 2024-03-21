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Токаев посетил фестиваль "Наурыз Фест"

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева продолжилась посещением международного фестиваля "Наурыз Фест", который проходит на площади имени Абая в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Творческое мероприятие объединило под одним шаныраком культуру и традиции стран, празднующих Наурыз, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Монголию и Башкортостан. Зарубежные гости представили свое декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи, народную музыку.

Люди в национальной одежде
Шатры-мастерские в Алматы. Фото: Акорда

На площади были установлены шатры-мастерские стран-участниц, павильоны национальной кухни, казахский этноаул с тематическими юртами, интерактивные площадки, зона детского творчества и робототехники, инсталляции, малые архитектурные формы и композиции.

Этноаул
Этноаул в Алматы. Фото: Акорда

Мастер
Мастерская на площадке "Наурыз Фест" в Алматы. Фото: Акорда

В программу фестиваля также вошли парад музыкальных коллективов, театральные постановки, ярмарка отечественных и зарубежных ремесленников, выставка "Қамшы".

В ходе осмотра площади главе государства была представлена "Робо-юрта" - инновационная площадка для демонстрации передовых разработок алматинских школьников в области робототехники. Разработчиками роботов являются учащиеся НИШ ФМН Алматы, абсолютные победители чемпионата Global Challenge 2023 Дамели Шаймерденова, Иманали Коксал, Сергей Гапонов, Нурсултан Жанзаков, Нурислам Тургынбай.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в фестивале "Наурыз Фест". Фото: Акорда

Сегодня Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади "Астана" поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз.

В ходе выступления глава государства отметил особую роль Алматы, подчеркнув, что город является золотой колыбелью нашего суверенитета, является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.

Он также сообщил о реализации 4 масштабных проектов. В частности, говорилось о модернизации ряда теплоцентралей и инженерных сетей, необходимости построить и отремонтировать 12 тысяч километров дорог. В этом году 300 тысяч человек будут обеспечены природным газом. Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа. По словам главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более 7 процентов. Значительно увеличится количество арендного жилья.

Сегодня перед алматинцами в честь праздника также выступил Димаш Кудайберген.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071905-tokaev-posetil-festival-nauryz-fest/

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