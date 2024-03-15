"Постыдная привычка": Токаев потребовал запретить производство насвая в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на третьем Национальном курултае рассказал о вредной привычке казахстанцев - потреблении насвая, передает корреспондент NUR.KZ.

"Одна из самых вредных и постыдных привычек - потребление насвая. Известно, как он производится: никакие санитарные требования не соблюдаются. В нем содержатся вещества, вызывающие различные заболевания, в том числе рак", - сказал глава государства.

Он напомнил, что производство и распространение насвая было запрещено в 2015 году.

"Но его до сих пор открыто продают на улице и даже в продуктовых магазинах. Правоохранительные органы не принимают никаких мер.

Сейчас 21 век, время интенсивного развития высоких технологий и искусственного интеллекта. А наши граждане продолжают потреблять насвай и плеваться на улицах. Какой позор. Такое недостойное поведение прикрывают традициями, доставшимися от предков. На самом деле это прямое бескультурье! Это должно быть остановлено", - заявил президент.

Он добавил, что существующей ответственности за производство и распространение насвая недостаточно и нужны более строгие меры.

"В настоящее время рассматривается вопрос о внесении изменений в соответствующие законы. Они предусматривают уголовную ответственность за незаконное распространение насвая. Этот шаг позволит полностью запретить насвай в Казахстане", - подчеркнул глава государства.

Cегодня в Атырау под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева прошло третье заседание Национального курултая.

Выступая на заседании, глава государства отметил, что на этой площадке дается старт важным для страны начинаниям.

Он также высказался об опасности вейпов, назвав их "новомодной заразой", которая наносит большой урон здоровью молодежи.

Напомним, на этой неделе на заседании мажилиса депутат Жаркынбек Амантай заявил о проблеме насвая в Казахстане, который продается несмотря на запрет - покупателями все чаще становятся дети.

При этом в начале января алматинские стражи порядка обратились к родителям подростков рассказала жителям мегаполиса, как определить наркозависимость у ребенка.