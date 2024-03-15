"Нельзя разбрасываться деньгами": Токаев предложил строго проверять бюджеты госорганов

Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального курултая заявил, что доходы и расходы бюджета пересматриваются, так как нельзя разбрасываться финансами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Вопрос, требующий постоянного внимания правительства – это экономия бюджетных средств. Доходы и расходы бюджета сейчас пересматриваются, и здесь нельзя разбрасываться финансами, это очевидно. Если не проверять бюджеты государственных учреждений, то они будут раздуваться. Нужно держать этот процесс на строгом контроле. Повторюсь, деньги нужно направлять на реализацию только самых востребованных проектов, решение самых актуальных проблем", – заявил Токаев.

Он добавил, что еще одна важная тема – это национальная буржуазия.

"В последние годы мы уделяем особое внимание развитию предпринимательства и последовательному становлению нашей страны в качестве важного регионального полюса открытой, рыночной экономики. Ключевую роль в этом призвана сыграть национальная буржуазия.

Свое понимание национальной буржуазии я впервые представил широкой публике на Давосском экономическом форуме еще 24 года назад. В моем представлении буржуазия является национальной не по этническому признаку, а по степени гражданской сознательности ее представителей. Нам нужна национальная буржуазия, осознающая свою ответственность перед обществом и вносящая значимый вклад в развитие страны", – добавил президент.

Напомним, сегодня в Атырау состоялось третье заседание Национального курултая.

На нем глава государства, высказался о значимости казахского языка, напомнил о недавней смене правительства, заявив, что Казахстану недостаточно решать лишь экономические задачи, а также предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны.

Еще президент рассказал о подземных мечетях в Казахстане и высказался о людях "закутанных в черные одеяния".

Отметим, что идея создания Национального курултая в Казахстане была озвучена президентом еще в марте 2022 года.

Первое заседание состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, а второе – в июне прошлого года в Туркестане.