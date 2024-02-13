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30 лет независимости Казахстана

Новые министры Казахстана принесли присягу

Опубликовано:

Чингис Аринов
Чингис Аринов. Кадр из видео: youtube.com/@pmkz

Сегодняшнее заседание правительства началось с принесения присяги новыми министрами – Чингисом Ариновым, Акмарал Альназаровой, Мади Такиевым и Нурланом Байбазаровым, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание правительства сегодня началось с принесения присяги новыми министрами.

Напомним, что кроме нового премьер-министра новичками в кабмине стали министры здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, нацэкономики и финансов.

Акмарал Альназарова
Акмарал Альназарова. Кадр из видео: youtube.com/@pmkz

"Перед народом и президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", – зачитали министры по очереди.

Мади Такиев
Мади Такиев. Кадр из видео: youtube.com/@pmkz

Нурлан Байбазаров
Нурлан Байбазаров. Кадр из видео: youtube.com/@pmkz

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. На следующий день пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов – с апреля 2023 года он руководил Администрацией президента РК.

6 февраля был окончательно утвержден состав кабмина. Так, в новом правительстве из 26 человек 21 перешел из "старого состава". Среди "новеньких" в кабмине – премьер-министр и 4 министра. Новыми главами ведомств стали:

7 февраля состоялось расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева. 9 февраля Олжас Бектенов провел первое совещание кабмина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060651-novye-ministry-kazahstana-prinesli-prisyagu/

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