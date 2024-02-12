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"Нынешняя система тормозит все": премьер Бектенов дал поручения по закупкам

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил кардинально упростить и ускорить государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Кардинально упростить и ускорить государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора с увеличением в них доли отечественных товаров поручил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Глава кабмина подчеркнул, что действующие процедуры зачастую приводят к намеренному затягиванию процессов госзакупок, в результате чего замедляется реализация новых проектов и развитие экономики в целом.

"Здесь надо смело идти, так как нынешняя система закупок тормозит все. Вокруг процедуры обжалования конкурсов появился целый нелегальный бизнес. Мы должны в корне изменить ситуацию, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу снова", — сказал Олжас Бектенов на совещании в правительстве.

При этом он акцентировал внимание на необходимости существенно повысить долю отечественных товаров в закупках с помощью соответствующих стимулирующих механизмов. Это в том числе касается поддержки новых производств, которые еще не налажены в Казахстане.

Олжас Бектенов поручил госорганам в кратчайший срок проработать с экспертами и бизнес-сообществом необходимые меры и включить их в законодательные поправки, которые находятся на рассмотрении в Парламенте.

В ходе обсуждения председатель президиума НПП “Атамекен“ Раимбек Баталов поддержал озвученные подходы и подтвердил готовность активно работать совместно с министерствами для их реализации.

На совещании также были рассмотрены вопросы запуска единой цифровой платформы государственного управления "QazTech" и реформирования жилищной политики.

Напомним, что первое совещание кабмина во главе с новым премьер-министром Олжасом Бектеновым состоялось на прошлой неделе, по результатам которого дал главам ведомств поручения.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. На следующий день пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов – с апреля 2023 года он руководил Администрацией президента РК.

6 февраля был окончательно утвержден состав кабмина. Так, в новом правительстве из 26-ти человек 21 перешли из "старого состава". Среди "новеньких" в кабмине: премьер-министр и 4 министра. Новыми главами ведомств стали:

7 февраля состоялось расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060540-nyneshnyaya-sistema-tormozit-vse-premer-bektenov-dal-porucheniya-po-zakupkam/

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