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30 лет независимости Казахстана

Новый глава МЧС дал себе 50 дней, чтобы "втянуться" в работу

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Чингис Аринов
Чингис Аринов. Фото: СЦК

На сегодняшнем брифинге новый глава МЧС Чингис Аринов заявил, что выделил себе 50 дней, чтобы объехать регионы, понять ситуацию и начать выстраивать работу, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МЧС Чингис Аринов рассказал, с кем будет советоваться.

"Я всегда прислушиваюсь к дельным советам специалистов отраслей, компетентных людей. Конечно, есть здравое зерно в некоторых советах, в некоторых рекомендациях. Я к этим вещам прислушиваюсь. Но, если честно, каких-то долгих бесед, долгих дискуссий не было. Все произошло очень быстро. Нам не привыкать, мы все – люди-военные.

После назначения я активно включился в этот процесс, и многие вещи сейчас происходят на ногах, в динамике. Я думаю, обязательно мы и с прежним министром и со специалистами очень высокого уровня, на самом деле, я буду лично с ними советоваться по ряду вопросов. И будем выстраивать дальнейшую работу. Имеются у меня два советника, очень компетентные, долгие годы проработавшие в этой сфере. Любая работа, которая будет направлена на благое, на улучшение, конечно, будет мною приниматься", – заявил Аринов.

На брифинге он заявил, что выделяет себе 50 дней на первые этапы работы, в том числе поездку по регионам.

"Я примерно, навскидку так сказал (о 50-ти днях – прим. ред.). Задача не в днях, а вообще: полностью объехать все подразделения, относящиеся к силам МЧС, для того чтобы на местах понять ситуацию, пройтись, так сказать, ногами, поговорить с простыми бойцами. И вот тогда будет единая картина. И мне уже легче будет отсюда выстраивать работу в правильном направлении", – заявил Аринов.

Он добавил, что также планирует посетить Майкаин, где продолжают искать упавший в шахту автобус.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

В понедельник правительство Казахстана ушло в отставку. На следующий день пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов – с апреля 2023 года он руководил Администрацией президента РК.

Также во вторник был окончательно утвержден состав кабмина. Так, в новом правительстве из 26-ти человек 21 перешли из "старого состава". Среди "новеньких" в кабмине – премьер-министр и 4 министра. Новыми главами ведомств стали:

7 февраля состоялось расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева. А уже сегодня новый премьер-министр Олжас Бектенов провел первое совещание кабмина, на котором дал первые поручения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060209-novyy-glava-mchs-vydelil-sebe-50-dney-chtoby-vtyanutsya-v-rabotu/

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