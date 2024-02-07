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Токаев поздравил Бектенова с назначением на должность премьера

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Кадр из видео: t.me/antikornews

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Олжаса Бектенова с назначением на должность премьер-министра РК, передает NUR.KZ.

Токаев поздравил Бектенова с назначением на должность премьер-министра.

"Уверен, что правительство будет работать успешно", – заявил президент.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.

Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.

После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.

Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:

Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059404-tokaev-pozdravil-bektenova-s-naznacheniem-na-dolzhnost-premera/

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