Токаев поздравил Бектенова с назначением на должность премьера
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Олжаса Бектенова с назначением на должность премьер-министра РК, передает NUR.KZ.
Токаев поздравил Бектенова с назначением на должность премьер-министра.
"Уверен, что правительство будет работать успешно", – заявил президент.
Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина
Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.
Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.
После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.
Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:
- новым министром финансов стал Мади Такиев;
- министром здравоохранения – Акмарал Альназарова;
- министром по ЧС – Чингис Аринов;
- заместителем премьер-министра – министром национальной экономики – Нурлан Байбазаров.
Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059404-tokaev-pozdravil-bektenova-s-naznacheniem-na-dolzhnost-premera/