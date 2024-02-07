Токаев поздравил Бектенова с назначением на должность премьера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Олжаса Бектенова с назначением на должность премьер-министра РК, передает NUR.KZ.

Токаев поздравил Бектенова с назначением на должность премьер-министра.

"Уверен, что правительство будет работать успешно", – заявил президент.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.

Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.

После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.

Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:

новым министром финансов стал Мади Такиев;

министром здравоохранения – Акмарал Альназарова;

министром по ЧС – Чингис Аринов;

заместителем премьер-министра – министром национальной экономики – Нурлан Байбазаров.

Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.