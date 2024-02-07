Токаев о внедрении ИИ в Казахстане: Мы приступаем к созданию суперкомпьютера

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поднял вопрос использования искусственного интеллекта и заявил о создании "суперкомпьютера" , передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Своеобразным "топливом" для искусственного интеллекта являются данные. Важно, с одной стороны, обеспечить к ним доступ, а с другой – гарантировать безопасность, конфиденциальность и качество данных.

Сегодня правительством сформировано так называемое "озеро" данных, включающее 87 государственных баз. Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта этого уже недостаточно. Поэтому следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными.

Мы приступаем к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Уверен, что это придаст мощный импульс широкому применению «больших данных", - заявил Токаев.

Президент добавил, что правительство Казахстана должно внедрять передовых образовательные программы в области ИИ.

"Для привлечения ведущих иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта необходимо запустить специальную программу Digital Nomad Residency. Нам нужно превратить нашу страну в место притяжения «цифровых кочевников» со всего мира. Одним словом, мы должны шагать в ногу со временем. От того, насколько быстро и эффективно мы будем развивать новые цифровые технологии, зависит наш успех во всех других направлениях", - заявил Токаев.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:

новым министром финансов стал Мади Такиев;

министром здравоохранения – Акмарал Альназарова;

министром по ЧС – Чингис Аринов

заместителем премьер-министра – министром национальной экономики – Нурлан Байбазаров.

Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.