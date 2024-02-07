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30 лет независимости Казахстана

"Безопасность граждан – главный приоритет": Токаев поручил повысить контроль качества строительства в Казахстане

Опубликовано:

Қасым-Жомарт Тоқаев
Қасым-Жомарт Тоқаев. Фото: Telegram/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Актуальной проблемой является отсутствие эффективного регулирования строительной отрасли, играющей большую роль в социально-экономической жизни страны. К примеру, действующая методика определения объективной стоимости проектов, основанная на сметных расчетах, значительно отстает от мировых стандартов.

Инвесторы теряют время, деньги и мотивацию, а затем уходят в страны с минимальными требованиями к получению разрешительных документов. Правительству на основе международного опыта следует кардинально упростить порядок утверждения проектно-сметной документации для инвесторов.

Как вы знаете, полтора года назад я поручал разработать Градостроительный кодекс, соответствующий лучшим мировым практикам. В мой адрес поступает много обращений от экспертов и бизнес-сообщества, что проект кодекса не отвечает поставленной задаче, представляет собой свод уже действующих норм, не содержит новых подходов и решений. Поэтому проект нужно основательно доработать", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что в настоящее время активно обсуждается вопрос возврата государственной монополии на экспертизу в строительной сфере.

"Безопасность граждан – это главный приоритет, поэтому надо повышать контроль качества строительства. Но правительству следует соблюсти баланс интересов, чтобы не допустить полного поглощения государством этого конкурентного рынка.

В отрасли также накопились острые вопросы, касающиеся долевого строительства, незаконной и точечной застройки, реформы ОСИ. Граждане регулярно высказывают недовольство, но со стороны уполномоченных органов действенных мер для решения этих проблем пока нет.До конца года жду от правительства конкретных результатов в данном направлении", - добавил Токаев.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:

Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059580-bezopasnost-grazhdan-glavnyy-prioritet-tokaev-poruchil-povysit-kontrol-kachestva-stroitelstva-v-kazahstane/

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