Токаев о Бектенове: Это высокообразованный человек и опытный госслужащий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса оценил выдвигаемого на должность премьер-министра страны Олжаса Бектенова, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас пред нами очень масштабные цели и задачи. Если мы хотим поднять уровень экономики, нам нужны новые позиции, новый взгляд. Поэтому будет меняться состав правительства, будут новые назначения, новые лица.

И согласно статье 44 пп 3 Конституции РК на должность премьера предлагаю кандидатуру Бектенова Олжаса Абаевича. Кандидатура предложена партией Amanat. Это опытный госслужащий, высокообразованный человек с хорошими организаторскими способностями, он трудолюбив, поэтому я думаю, что у него хватит потенциала для реализации поставленных задач", – заявил Токаев.

Также президент отметил, что политическому и экономическому развитию Казахстана нужно придать новый импульс и пересмотреть поставленные задачи.

"Правительство должно перейти к кардинальным конкретным действиям. Эту задачу надо выполнять не на словах, а на деле. (…) Правительство должно играть новую важную роль, оперативно принимать решения, предпринимать действенные шаги", – сообщил президент.