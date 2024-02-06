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Токаев о Бектенове: Это высокообразованный человек и опытный госслужащий

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса оценил выдвигаемого на должность премьер-министра страны Олжаса Бектенова, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас пред нами очень масштабные цели и задачи. Если мы хотим поднять уровень экономики, нам нужны новые позиции, новый взгляд. Поэтому будет меняться состав правительства, будут новые назначения, новые лица.

И согласно статье 44 пп 3 Конституции РК на должность премьера предлагаю кандидатуру Бектенова Олжаса Абаевича. Кандидатура предложена партией Amanat. Это опытный госслужащий, высокообразованный человек с хорошими организаторскими способностями, он трудолюбив, поэтому я думаю, что у него хватит потенциала для реализации поставленных задач", – заявил Токаев.

Также президент отметил, что политическому и экономическому развитию Казахстана нужно придать новый импульс и пересмотреть поставленные задачи.

"Правительство должно перейти к кардинальным конкретным действиям. Эту задачу надо выполнять не на словах, а на деле. (…) Правительство должно играть новую важную роль, оперативно принимать решения, предпринимать действенные шаги", – сообщил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059403-tokaev-pravitelstvo-dolzhno-pereyti-k-kardinalnym-konkretnym-deystviyam/

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