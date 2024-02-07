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"Был шквал критики": политолог объяснил, из-за чего сменили "старых" министров

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Здание правительства в Астане
Здание правительства в Астане. Фото: primeminister.kz

Вчера в четырех министерствах сменили руководителей. Мнением о предыдущих и назначенных министрах с корреспондентом NUR.KZ поделился политолог Талгат Калиев.

Новых руководителей назначили в министерствах финансов, национальной экономики, здравоохранения и ЧС. По мнению политолога Талгата Калиева, работа предыдущих глав этих министерств часто подверглась критике со стороны президента и населения. Новые же министры могут принести новое виденье в решении проблем, считает Калиев.

"Находясь в парламенте, они имели возможность видеть проблемы во всей их глубине и сами нередко подвергали критике эти сферы. Теперь у них есть возможность зайти с другой стороны и попробовать все это исправить", - отмечает политолог.

В первую очередь критике подвергался финансово-экономический блок, а именно неспособность предложить новые экономические модели, говорит спикер. К тому же, в прошлом году в стране отмечалась высокая инфляция и рост цен, отмечает Калиев.

Это и стало причиной для смены министра финансов и национальной экономики, считает политолог. Напомним, Минфин в Казахстане возглавил Мади Такиев - бывший председатель комитета по финансам и бюджету в мажилисе.

"Мади Такиев был депутатом. Находясь в этом комитете, он смог увидеть многие проблемы в комплексе. И одновременно он имел доступ и к информации в широком объеме, и к служебным материалам правительства. Он возглавлял профильный комитет и достаточно компетентен в этой сфере. Ему не нужно будет иметь временной резерв, чтобы входить в тему", - считает Талгат Калиев.

А министром национальной экономики и новым заместителем премьер-министра стал Нурлан Байбазаров. Ранее он был председателем правления АО "НУХ "Байтерек".

"Предыдущий министр не сумел предложить действенных мер по оздоровлению экономики и ее диверсификации.

Я думаю, что роль сыграл и ажиотаж, связанный с мобильными переводами, который был в начале года. Вместо того чтобы разработать новый налоговый кодекс и четко прописать льготы, которых у нас очень много для недропользователей. Но здесь не нашли ничего лучше, чем заниматься "кошмариванием" малого и среднего бизнеса.

Думаю, это тоже послужило основанием для соответствующих выводов", - делится мнением Талгат Калиев.

Министром здравоохранения стала Акмарал Альназарова - ранее она была депутатом сената. До нее Минздрав возглавляла Ажар Гиният. Это министерство получило шквал критики из-за неэффективной работы фонда медстрахования и плохой организации взаимодействия между ними, считает Калиев.

"Хотя и поликлиники, и фонд медстрахования находятся в ведении одного министерства. Здесь вопрос был просто в организации работы между ними. Акмарал Альназарова пришла из депутатского корпуса и прекрасно в курсе всех проблем, которые испытывает данная сфера", - отмечает политолог.

А министром по чрезвычайным ситуациям стал Чингис Аринов. Ранее он был заместителем начальника Службы государственной охраны РК - начальником Службы охраны президента РК.

"Это интересное назначение. Служба охраны президента работает в более жестком режиме, чем МЧС, которое мобилизуется в условиях экстренных ситуаций. А служба государственной охраны находится в напряженном режиме 24/7. Думаю, соответствующий опыт у нового министра имеется.

Надеюсь, он сможет вывести работу МЧС на качественно новый уровень. В первую очередь, в части работы на предупреждение, заблаговременную организацию и взаимодействие в режимах соответствующих протоколов. Чтобы не нужно было каждый раз хвататься за голову и думать, как реагировать", - делится мнением Талгат Калиев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании мажилиса парламента отметил, что правительство должно перейти к кардинальным конкретным действиям. Также Токаев объяснил, почему правительство ушло в отставку и отметил, что под руководством Алихана Смаилова правительство обеспечило стабильность во всех сферах.

Новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов. В своем выступлении он отметил, что необходимо придать новый экономический импульс, принять действительно оперативные и решительные меры. Будет сделан упор на такие отрасли как промышленность, нефть и другие.

В новое правительство Казахстана из 26 человек 21 перешли из "старого состава" кабмина. Ранее мы рассказывали, кто вошел в состав правительства страны.

Накануне вечером премьер-министр Олжас Бектенов представил новых руководителей министерств национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения и поставил перед ними задачи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059419-byl-shkval-kritiki-politolog-obyasnil-iz-za-chego-smenili-staryh-ministrov/

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