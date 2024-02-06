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"Больше дела, меньше слов": Олжас Бектенов представил новых министров и поставил перед ними задачи

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов представил новых руководителей министерств национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Обращаясь к вновь назначенному заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Нурлану Байбазарову, глава правительства отметил, что перед ведомством стоят большие и амбициозные задачи.

"Миннацэкономики – это можно сказать основной двигатель реформ и реализации поставленных задач по осуществлению экономического рывка. Все необходимые ресурсы, я думаю, есть. Самое главное – я хотел бы нацелить Министерство на активную работу без формализма, бюрократии, лишних совещаний. Больше дела, меньше слов", – сказал Олжас Бектенов.

Представляя коллективу Министерства финансов Мади Такиева, премьер-министр подчеркнул, что оно является одним из важнейших органов государственного управления.

"Поэтому и глава государства, и я, как премьер-министр, рассчитываем на четкую, инициативную работу Министерства финансов по всем направлениям", – отметил Олжас Бектенов.

Представив Чингиса Аринова коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям, премьер-министр обозначил ключевые направления работы ведомства.

"Недавно в Алматы главой государства была высказана достаточно серьезная критика в адрес Министерства после прошедшего землетрясения. Перед МЧС стоят очень серьезные задачи по модернизации систем реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Я думаю, Чингис Сайранович с честью выполнит поставленные президентом задачи", — сказал глава правительства.

В рамках представления Акмарал Альназаровой коллективу Министерства здравоохранения Олжас Бектенов отметил ее опыт и высокие профессиональные компетенции.

Он добавил, что перед министерством стоят задачи по модернизации и дальнейшему повышению эффективности системы здравоохранения.

"Это важнейшее направление государственной политики. Все мы вместе должны приложить усилия для того, чтобы поднять систему здравоохранения на новый уровень. Будем всемерно этому помогать", — заключил Олжас Бектенов.

Кроме этого, премьер-министр тепло поблагодарил за проделанную работу всех экс-министров, не вошедших в новый состав правительства.

Напомним, сегодня в Казахстане сформировали новый кабинет министров под управлением премьер-министра Олжаса Бектенова – сколько "новичков" в нынешнем правительстве Казахстана, читайте здесь.

Также завтра состоится расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059512-olzhas-bektenov-predstavil-novyh-ministrov-i-postavil-pered-nimi-zadachi/

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