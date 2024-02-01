Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Приравнять статус медработников к статусу правоохранителей предложили в Казахстане

Опубликовано:

Медик в халате и маске
Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат Амангельды Толамисов возмутился участившимися фактами нападения на медиков в Казахстане и предложил приравнять статус медработников к статусу полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Амангельды Толамисов в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой высказался о фактах нападения на медиков в Казахстане.

"Поводом нашего депутатского запроса послужила шокирующая ситуация, произошедшая в Караганде. В соцсети распространилось видео, на котором неизвестный мужчина в грубой форме разговаривает с водителем скорой помощи и после наносит ему удары.

Помощь потребовалась самой группе "скорой", которая спешила на помощь пациенту. У водителя опухли глаза от удара и он не смог сесть за руль, и ему пришлось вызвать вторую бригаду. Годовалый малыш, ожидающий экстренной медицинской помощи, тоже был вынужден ждать прибытия второй бригады. То есть правонарушитель подверг риску жизни двух людей", – заявил сенатор.

При этом, по его словам, подобные случаи были и ранее.

Так, в 2018 году водитель скорой помощи Николай Кучма был избит гражданином Турции, а в 2021 году фельдшера, выехавшего по вызову в село Райымбек Карасайского района Алматинской области, избил находящийся в нетрезвом состоянии супруг больной – он сломал врачу правую руку.

"Кроме сотрудников скорой помощи немало и медработников, подвергшихся побоям на своих рабочих местах. Например, в центральной Талгарской районной больнице в результате нападения один врач оказался в реанимации, другой – получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей левой височной области, перелом костей носа. Таких случаев достаточно.

А смерть известного гастроэнтеролога Шумова в 2022 показала, насколько актуален вопрос безопасности медработников", – отметил сенатор.

Он указал на то, что в Казахстане нет специальной статьи о нападении на медиков во время исполнения обязанностей, как в случае с полицейскими.

"Статус медработников должен приравниваться к статусу сотрудников в сфере обороны, внутренних дел. Необходимо принять меры и создать условия по недопущению вмешательства в деятельность медработников, а также оборудовать регистраторами скорые и принять комплексный план по обеспечению безопасности врачей, пациентов и медучреждений.

В-третьих, просим принять законодательные нормы в целях назначения специального наказания за правонарушения, приносящие угрозу здоровью и жизни медработников при исполнении ими служебных обязанностей", – подчеркнул Толамисов.

Случаи нападения на медиков в Казахстане

Напомним, в конце прошлой недели в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. Вчера на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев потребовал от правоохранительных органов срочно найти мужчину.

При этом сегодня мы писали о том, что три медицинских работника получили травмы в колонии ЗКО. Они рассказали, что на них напал заключенный, которому они должны были оказать медпомощь.

Также в сентябре прошлого года общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший в больнице Талгара в Алматинской области.

Тогда родственники умершего пациента ворвались в отделение реанимации, где избили анастезиолога-реаниматолога и медбрата. Затем они похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории медучреждения. По этому делу задержали двоих подозреваемых.

Еще сообщалось о нападении на медиков в Шымкенте. Подозреваемым оказался пациент. Его задержали.

А в Туркестанской области на врача напали с ножом.

Кроме того, 4 апреля 2022 года в Бостандыкском районе Алматы произошло убийство. Убитым оказался 47-летний Юрий Шумков, известный в городе врач-гастроэнтеролог.

Об убийстве Юрия Шумкова высказывалась глава Минздрава Ажар Гиният. По ее словам, Шумков был "очень опытным специалистом, знающим свое дело, пользовался большим успехом в своей профессиональной деятельности у пациентов".

После произошедшего казахстанские медики обратились к президенту с петицией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058668-vvesti-spetsialnoe-nakazanie-za-napadenie-na-medikov-v-kazahstane-potreboval-senator/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.