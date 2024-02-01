Приравнять статус медработников к статусу правоохранителей предложили в Казахстане

Депутат Амангельды Толамисов возмутился участившимися фактами нападения на медиков в Казахстане и предложил приравнять статус медработников к статусу полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Амангельды Толамисов в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой высказался о фактах нападения на медиков в Казахстане.

"Поводом нашего депутатского запроса послужила шокирующая ситуация, произошедшая в Караганде. В соцсети распространилось видео, на котором неизвестный мужчина в грубой форме разговаривает с водителем скорой помощи и после наносит ему удары.

Помощь потребовалась самой группе "скорой", которая спешила на помощь пациенту. У водителя опухли глаза от удара и он не смог сесть за руль, и ему пришлось вызвать вторую бригаду. Годовалый малыш, ожидающий экстренной медицинской помощи, тоже был вынужден ждать прибытия второй бригады. То есть правонарушитель подверг риску жизни двух людей", – заявил сенатор.

При этом, по его словам, подобные случаи были и ранее.

Так, в 2018 году водитель скорой помощи Николай Кучма был избит гражданином Турции, а в 2021 году фельдшера, выехавшего по вызову в село Райымбек Карасайского района Алматинской области, избил находящийся в нетрезвом состоянии супруг больной – он сломал врачу правую руку.

"Кроме сотрудников скорой помощи немало и медработников, подвергшихся побоям на своих рабочих местах. Например, в центральной Талгарской районной больнице в результате нападения один врач оказался в реанимации, другой – получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей левой височной области, перелом костей носа. Таких случаев достаточно.

А смерть известного гастроэнтеролога Шумова в 2022 показала, насколько актуален вопрос безопасности медработников", – отметил сенатор.

Он указал на то, что в Казахстане нет специальной статьи о нападении на медиков во время исполнения обязанностей, как в случае с полицейскими.

"Статус медработников должен приравниваться к статусу сотрудников в сфере обороны, внутренних дел. Необходимо принять меры и создать условия по недопущению вмешательства в деятельность медработников, а также оборудовать регистраторами скорые и принять комплексный план по обеспечению безопасности врачей, пациентов и медучреждений.

В-третьих, просим принять законодательные нормы в целях назначения специального наказания за правонарушения, приносящие угрозу здоровью и жизни медработников при исполнении ими служебных обязанностей", – подчеркнул Толамисов.

Случаи нападения на медиков в Казахстане

Напомним, в конце прошлой недели в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. Вчера на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев потребовал от правоохранительных органов срочно найти мужчину.

При этом сегодня мы писали о том, что три медицинских работника получили травмы в колонии ЗКО. Они рассказали, что на них напал заключенный, которому они должны были оказать медпомощь.

Также в сентябре прошлого года общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший в больнице Талгара в Алматинской области.

Тогда родственники умершего пациента ворвались в отделение реанимации, где избили анастезиолога-реаниматолога и медбрата. Затем они похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории медучреждения. По этому делу задержали двоих подозреваемых.

Еще сообщалось о нападении на медиков в Шымкенте. Подозреваемым оказался пациент. Его задержали.

А в Туркестанской области на врача напали с ножом.

Кроме того, 4 апреля 2022 года в Бостандыкском районе Алматы произошло убийство. Убитым оказался 47-летний Юрий Шумков, известный в городе врач-гастроэнтеролог.

Об убийстве Юрия Шумкова высказывалась глава Минздрава Ажар Гиният. По ее словам, Шумков был "очень опытным специалистом, знающим свое дело, пользовался большим успехом в своей профессиональной деятельности у пациентов".

После произошедшего казахстанские медики обратились к президенту с петицией.