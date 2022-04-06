Медики обратились к президенту после убийства врача в Алматы

Юрий Шумков. Фото: Giniyat Azhar/facebook

Казахстанские медики просят защиты у государства. После убийства гастроэнтеролога Юрия Шумкова они обратились с петицией к главе государства, передает телеканал КТК.

После совершенного в понедельник, 4 апреля, убийства известного алматинского гастроэнтеролога Юрия Шумкова его коллеги составили петицию. Они требуют открытого суда над преступником и самого сурового наказания. Еще медики хотят, чтобы престиж их профессии повысился вместе с оплатой труда и просят социальные льготы.

В обращении к президенту РК врачи заявили, что они превратились в мишень для преступников. Они напуганы жестоким убийством Юрия Шумкова. Алматинского гастроэнтеролога застрелили на автостоянке недалеко от дома. В полиции деталей расследования пока не раскрывают, но не исключают: расправиться с известным врачом мог пациент. Медицинское сообщество требует для преступника самого сурового наказания. А еще врачи хотят защиты.

"Просим Вас предпринять все необходимые меры к самому суровому наказанию преступника (...) Просим провести открытый суд с приглашением представителей медицинской общественности. Просим принять самые срочные меры по защите прав медицинских работников, укреплению их статуса в обществе, обеспечив материальное стимулирование, предоставив социальные льготы, закрепив это на законодательном уровне", — говорится в петиции от лица медицинской общественности страны.

Медики напомнили, что в период пандемии коронавируса они рисковали своим здоровьем и жизнью. Дежурили по несколько дней. Спасали раненых и во время январских событий. Теперь сами просят о помощи.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният заявила журналистам телеканала, что проект о защите прав медработников уже разработан. Законотворцы подняли вопрос о статусе врача и всесторонней защите медработников, а также о социальной и материальной поддержке и финансовой защищенности. По ее словам, закон очень комплексный. Также рассматривают возможность внедрения профессионального страхования врачей, чтобы они были защищены и за медицинские инциденты уголовной ответственности не несли. В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента.

Защитят, по словам министра, и интересы пациентов. Люди смогут получить компенсацию за нанесенный вред здоровью.

Что же касается убитого гастроэнтеролога Юрия Шумкова, о нем Ажар Гиният отзывается как о большом профессионале и успешном враче. Ему доверяли пациенты. Он пользовался огромным уважением. Соседи мужчины также говорят о Шумкове как об интеллигентном и скромном человеке.

Ранее на своей странице в Facebook министр заявила, что ​​это страшная трагедия для всего здравоохранения страны, когда в мирное время гибнут врачи от рук людей, враждебно настроенных к медикам, неадекватных в своих действиях. Она уверена, что расследование преступления будет объективным.

Источник: КТК

Напомним, в понедельник, 4 апреля, в Бостандыкском районе Алматы произошло убийство. Убитым оказался 47-летний Юрий Шумков, известный врач-гастроэнтеролог. В городе был объявлен план "Перехват". Подозреваемого задержали в тот же день на территории Алатауского района. Мотивы преступления пока неизвестны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963691-mediki-obratilis-k-prezidentu-posle-ubiystva-vracha-v-almaty/