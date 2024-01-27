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Стали известны подробности нападения на водителя скорой помощи в Караганде

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Сотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи. Иллюстративное фото: со страницы Ажар Гиният в Facebook

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният высказалась об избиении водителя скорой помощи в Караганде. У мужчины диагностировали сотрясение мозга и переломы, передает NUR.KZ.

Ажар Гиният на своей официальной странице в Facebook написала, что в минувшую ночь в Караганде произошел вопиющий случай.

"Водитель госпитализирован в отделение неврологии областной больницы им.Макажанова с диагнозом: сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер, гематома глаза. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения здоровью", - пояснила министр здравоохранения.

По ее данным, бригада скорой помощи в 23.30 приехала на вызов к ребенку с высокой температурой и подозрением на корь. Во дворе дома для транспортировки пациента в стационар была припаркована карета скорой помощи, где на водителя санитарного автотранспорта было совершено нападение проходящего мимо неизвестного мужчины.

"Как известно, сотрудники скорой медицинской помощи работают в круглосуточном режиме. От их оперативного реагирования зависит жизнь и здоровье человека. Но не всегда наши граждане понимают, в каких тяжелых условиях работают наши фельдшеры и водители "103". К сожалению, подобные случаи агрессии, нападения на работников скорой помощи не редкость, и они требуют наказания для виновников по всей строгости закона", - считает глава ведомства.

Она отметила, что благодаря своевременному реагированию руководства областного управления здравоохранения совместно с ДП региона личность нападавшего была установлена.

"Считаю, что подобные насильственные действия в отношении медработников, и в особенности сотрудников скорой помощи, совершенно недопустимы и должны жестко пресекаться как на уровне правоохранительных органов, так и получать порицание в обществе.

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшему водителю скорой помощи и заверяю всю медицинскую общественность, что расследование по данному инциденту будет находиться на моем личном контроле", - резюмировала Ажар Гиният.

Напомним, ранее в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. На опубликованных кадрах видно, как мужчина разговаривает с водителем на повышенных тонах. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль. В какой-то момент мужчина нанес сотруднику несколько ударов.

В ДП Карагандинской области сообщили, что подозреваемый установлен. Сейчас принимаются необходимые меры к его задержанию. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Добавим, что в Казахстане нередки случаи нападения на сотрудников медицинских организаций.

Так, в сентябре прошлого года общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший в больнице Талгара в Алматинской области. Тогда родственники умершего пациента ворвались в отделение реанимации, где избили анастезиолога-реаниматолога и медбрата. Затем похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории медучреждения. По этому делу задержали двоих подозреваемых.

Также сообщалось о нападении на медиков в Шымкенте. Подозреваемым оказался пациент. Его задержали. А в Туркестанской области на врача напали с ножом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057853-stali-izvestny-podrobnosti-napadeniya-na-voditelya-skoroy-pomoschi-v-karagande/

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