Водителя скорой помощи избили в Караганде

В Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи. Отмечается, что инцидент произошел в Караганде. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина разговаривает с водителем скорой помощи на повышенных тонах. Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковался водитель. В какой-то момент мужчина наносит сотруднику скорой помощи несколько ударов.

В ДП Карагандинской области сообщили, что полицией установлен мужчина, нанесший телесные повреждения водителю.

"Принимаются необходимые меры к его задержанию. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений", - пояснили в ведомстве.

Добавим, что в Казахстане периодически происходят нападения на сотрудников медицинских организаций.

Так, в сентябре прошлого года общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший в больнице Талгара в Алматинской области. Тогда родственники умершего пациента ворвались в отделение реанимации, где избили анастезиолога-реаниматолога и медбрата. Затем похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории медучреждения. По этому делу задержали двоих подозреваемых.

Также сообщалось о нападении на медиков в Шымкенте. Подозреваемым оказался пациент. Его задержали. А в Туркестанской области на врача напали с ножом.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.