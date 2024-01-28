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Водитель скорой помощи, пострадавший в Караганде, рассказал о нападении (видео)

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Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Водитель машины скорой помощи, которого избили в Караганде, записал видео из больничной палаты, где подробно рассказал о моменте нападения, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Qumash. На лице у мужчины можно увидеть синяки и отеки.

По словам пострадавшего, инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января.

"Ночью уже, в 23:57, нам поступил вызов. (...) Мы поехали туда, два фельдшера очень оперативно зашли к пациенту, я ждал в машине.

Потом неизвестный человек вышел, и машину немножко качнуло. Я не понял, что, как. Он начал матом что-то говорить, я внимания не обратил.

Потом он опять вернулся, опять матом, я вышел из машины, говорю: "Почему вы меня материте среди ночи, я же тоже не просто так приехал?" "Нет, ты видишь, ты мне дорогу перекрыл! Ты что, не можешь на парковку (отъехать – прим. ред.)?" – пересказал потерпевший.

Затем в какой-то момент, по его словам, мужчина ударил водителя. Он отметил, что был в шоковом состоянии. Через некоторое время подъехала другая бригада медиков, а также полицейские.

"Я сам не ожидал, честно. Работаешь для народа, чтобы спасать жизни, а в конце концов сами получаем. Тоже не справедливо. Вот это и обидно", – добавил водитель.

Напомним, ранее в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. На опубликованных кадрах видно, как мужчина разговаривает с водителем на повышенных тонах. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль. В какой-то момент мужчина нанес сотруднику несколько ударов.

В ДП Карагандинской области сообщили, что подозреваемый установлен. Сейчас принимаются необходимые меры к его задержанию. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Позже министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о состоянии потерпевшего и высказалась о ситуации в целом.

По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

"Как известно, сотрудники скорой медицинской помощи работают в круглосуточном режиме. От их оперативного реагирования зависит жизнь и здоровье человека. Но не всегда наши граждане понимают, в каких тяжелых условиях работают наши фельдшеры и водители "103". К сожалению, подобные случаи агрессии, нападения на работников скорой помощи не редкость, и они требуют наказания для виновников по всей строгости закона", – заявила глава Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057878-voditel-skoroy-pomoschi-postradavshiy-v-karagande-rasskazal-o-napadenii-video/

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