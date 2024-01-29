36-летнего Нурболата Дакебаева разыскивают после избиения водителя "скорой" в Караганде

Ориентировка на мужчину, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи в Караганде, опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры РК, передает NUR.KZ.

По данным официального сайта, 28 января в Карагандинской области было зарегистрировано розыскное дело в отношении Нурболата Дакебаева 06.12.1987 года рождения. Инициатор розыска - МВД РК. Орган, ведущий розыск: Ново-Майкудукский отдел полиции.

Розыск. Скриншот: qamqor.gov.kz

Напомним, в минувшие выходные в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. На опубликованных кадрах видно, как мужчина разговаривает с водителем на повышенных тонах. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль. В какой-то момент мужчина нанес сотруднику несколько ударов.

В ДП Карагандинской области сообщили, что подозреваемый установлен. Сейчас принимаются необходимые меры к его задержанию. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Позже министр здравоохранения РК Ажар Гиният высказалась об инциденте. Она сообщила, что бригада скорой помощи в 23.30 приехала на вызов к ребенку с высокой температурой и подозрением на корь. Во дворе дома для транспортировки пациента в стационар была припаркована карета скорой помощи, где на водителя санитарного автотранспорта было совершено нападение проходящего мимо неизвестного мужчины.

Пострадавший был госпитализирован в отделение неврологии с диагнозом: сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер, гематома глаза.

Сам водитель также поделился подробностями нападения.

Между тем по словам акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, установление местонахождения подозреваемого – вопрос времени. Глава региона уверен, что в ближайшее время полиция его найдет.