"Сначала Бишимбаев, теперь Дакебаев, кто завтра?": депутат об избиении водителя скорой помощи

Сегодня на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев потребовал от правоохранительных органов срочно найти мужчину, избившего водителя скорой помощи в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ.

"К сожалению, в последнее время становится все больше людей, пренебрегающих законом и делающих все, что придет им в голову. Инцидент, произошедший в Караганде, является ярким тому подтверждением – среди бела дня добросовестно выполняющий свою работу водитель скорой помощи был избит до крови.

Это действие правонарушителя Нурболата Дакебаева – это не просто преступление, а открытое противостояние всему обществу, закону и порядку. Даже зная, что его снимают, он размахивает кулаками (…). Избиение медработников – это беспредел. Если эти люди способны на такое с работниками спецслужб, они не колеблясь убьют простых людей", – заявил депутат.

Он напомнил об инциденте с избиением водителя автобуса в Алматы, а также дело Куандыка Бишимбаева.

"Мы знаем о трагедии в Алматы с избиением водителя автобуса. (…) В прошлом году Бишимбаев, сегодня Дакебаев, кто будет завтра? Что показывает эта ситуация?

Прежде всего это показывает, что соответствующие органы небрежно относятся к своей работе. Доказательство этому – преступник еще не схвачен. В связи с этим рекомендуем уполномоченным органам принять следующие меры:

правоохранительные органы должны быстро найти совершившего преступление Дакебаева;

открыто провести суд над Нурболатом Дакебаевым, назначить суровое наказание и информировать все население через СМИ о его ходе и итогах", – заявил депутат.

Тем временем главу МВД Ержана Саденова в кулуарах мажилиса спросили, что делает полиция по факту избиения водителя скорой помощи в Караганде.

"Идет активное расследование. Установим, задержим и привлечем к ответственности", – заявил министр.

Напомним, что 36-летнего Нурболата Дакебаева разыскивают после избиения водителя скорой помощи в Караганде – ориентировка на него опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры.

Видео с самим инцидентом появилось в соцсетях в прошедшие выходные – в ДП сообщили, что установлен мужчина, нанесший телесные повреждения водителю скорой помощи в Караганде.

Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.