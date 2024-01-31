Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Сначала Бишимбаев, теперь Дакебаев, кто завтра?": депутат об избиении водителя скорой помощи

Опубликовано:

Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев потребовал от правоохранительных органов срочно найти мужчину, избившего водителя скорой помощи в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ.

"К сожалению, в последнее время становится все больше людей, пренебрегающих законом и делающих все, что придет им в голову. Инцидент, произошедший в Караганде, является ярким тому подтверждением – среди бела дня добросовестно выполняющий свою работу водитель скорой помощи был избит до крови.

Это действие правонарушителя Нурболата Дакебаева – это не просто преступление, а открытое противостояние всему обществу, закону и порядку. Даже зная, что его снимают, он размахивает кулаками (…). Избиение медработников – это беспредел. Если эти люди способны на такое с работниками спецслужб, они не колеблясь убьют простых людей", – заявил депутат.

Он напомнил об инциденте с избиением водителя автобуса в Алматы, а также дело Куандыка Бишимбаева.

"Мы знаем о трагедии в Алматы с избиением водителя автобуса. (…) В прошлом году Бишимбаев, сегодня Дакебаев, кто будет завтра? Что показывает эта ситуация?

Прежде всего это показывает, что соответствующие органы небрежно относятся к своей работе. Доказательство этому – преступник еще не схвачен. В связи с этим рекомендуем уполномоченным органам принять следующие меры:

  • правоохранительные органы должны быстро найти совершившего преступление Дакебаева;
  • открыто провести суд над Нурболатом Дакебаевым, назначить суровое наказание и информировать все население через СМИ о его ходе и итогах", – заявил депутат.

Тем временем главу МВД Ержана Саденова в кулуарах мажилиса спросили, что делает полиция по факту избиения водителя скорой помощи в Караганде.

"Идет активное расследование. Установим, задержим и привлечем к ответственности", – заявил министр.

Напомним, что 36-летнего Нурболата Дакебаева разыскивают после избиения водителя скорой помощи в Караганде – ориентировка на него опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры.

Видео с самим инцидентом появилось в соцсетях в прошедшие выходные – в ДП сообщили, что установлен мужчина, нанесший телесные повреждения водителю скорой помощи в Караганде.

Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058455-snachala-bishimbaev-teper-dakebaev-kto-zavtra-deputat-ob-izbienii-voditelya-skoroy-pomoschi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.