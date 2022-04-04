План "Перехват" объявили в Алматы, чтобы задержать подозреваемого в убийстве

Задержанный. Фото: Telegram-канал Рустама Абдрахманова

Сегодня, 4 апреля, рано утром в Бостандыкском районе Алматы было совершено убийство. Чтобы задержать подозреваемого, полиция объявила план "Перехват". Подробности произошедшего рассказал замглавы ДП Алматы Рустам Абдрахманов в своем Telegram-канале.

Как сообщил Абдрахманов, особо тяжкое преступление было совершено в Бостандыкском районе южной столицы. Сигнал на пульт 102 поступил в 9 часов утра.

Из охотничьего ружья убит 47-летний мужчина.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана "Перехват".

"Орудие преступления изъято. Мотив убийства устанавливается", - добавил замглавы алматинской полиции.

Производство досудебного расследования поручено следователям УП Бостандыкского района.

"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы", - заключил Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963354-plan-perehvat-obyavili-v-almaty-chtoby-zaderzhat-podozrevaemogo-v-ubiystve/