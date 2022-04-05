"Характеристики все положительные": глава Минздрава об убитом в Алматы враче

Юрий Шумков. Фото: Giniyat Azhar/facebook

Глава Минздрава Ажар Гиният в кулуарах правительства высказалась об убийстве известного врача в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Гиният сообщила, что узнала о трагедии из СМИ.

"Через СМИ узнала, что это был (подозреваемый в убийстве – прим. ред.) пациент, а дальше покажет расследование", – коротко сообщила она.

По ее словам, убитый был очень опытным специалистом, знающим свое дело, пользовался большим успехом в своей профессиональной деятельности у пациентов.

"Характеристики все на него положительные", – резюмировала она.

Отметим, что накануне Гиният уже комментировала трагедию. Она лично от себя и коллектива Министерства здравоохранения выразила глубокие соболезнования родным и близким доктора, ставшего жертвой убийцы.

Напомним, в понедельник утром в Бостандыкском районе Алматы было совершено убийство. Чтобы задержать подозреваемого, полиция объявила план "Перехват". Стражи порядка задержали предполагаемого убийцу на территории Алатауского района.

Как выяснилось, убитым оказался известный в городе врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков. Мужчине было 47 лет.

Позже полиция Алматы распространила видео с места преступления и задержанием предполагаемого убийцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963521-harakteristiki-vse-polozhitelnye-glava-minzdrava-ob-ubitom-v-almaty-vrache/