Убитый из ружья алматинец оказался известным врачом

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Убитый сегодня рано утром в Бостандыкском районе мужчина оказался известным в городе врачом-гастроэнтерологом. Информацию об этом подтвердили в Департаменте полиции Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Убитый оказался гастроэнтерологом Юрием Шумковым. Согласно данным из открытых источников, он вел приемы в Институте гастроэнтерологии.

Напомним, ранее сообщалось, что из охотничьего ружья был убит 47-летний мужчина. Чтобы задержать подозреваемого, полиция объявила план "Перехват".

В полиции также сообщали, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в департаменте полиции города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963415-ubityy-iz-ruzhya-almatinets-okazalsya-izvestnym-vrachom/