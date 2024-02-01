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Заключенный напал на медиков и избил их в колонии в ЗКО (видео)

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Заключенный сидит в камере
Заключенный. Иллюстративное фото: pexels.com

Три медицинских работника получили травмы в колонии ЗКО. Они рассказали, что на них напал заключенный, которому они должны были оказать медпомощь, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в колонии строгого режима в Уральске.

Травмы в результате избиения получили три медработника. Они рассказали, что осужденный не согласился с предложенным ему лечением и начал оскорблять медиков. Тогда охранник увел его в камеру, однако позже тот вернулся и набросился на медиков.

"Этот человек сначала меня материл, я ему сделал замечание. Рядом находился сотрудник колонии и тоже предупредил его. Но тот, не обращая на это внимание, начал меня бить", - рассказал один из пострадавших.

"Он тоже с разбегу налетел на меня и начал бить по пояснице. Прислонил меня к стене и методично избивал", - поделился второй фельдшер.

У медиков большие вопросы к дисциплине в учреждении, где содержатся преступники.

"Я зашел в кабинет, и осужденный сразу же накинулся на меня. Я даже ничего не понял. В этот кабинет я больше не захожу, здесь опасно находится. Здесь все осужденные вольно ходят, как будто в больнице находятся, а не в режимном учреждении", - заявил медработник.

Теперь медики требуют усилить меры безопасности в колонии. По их словам, нужно установить тревожную кнопку и увеличить число тех, кто будет охранять фельдшеров.

В департаменте уголовно-исправительной системы по ЗКО прокомментировали инцидент. В ведомстве сообщили, что уже назначили служебное расследование.

"Действительно, вчера произошел конфликт между медицинским работником и осужденным по вопросу получения медицинского обслуживания. В настоящее время ведется до служебное расследование.

Учреждение работает также в штатном режиме, медицинские работники на работе находятся, согласно их функциональным обязанностям. Я сейчас не могу подробности разглашать, но хочу заверить, что медицинские работники, они находятся под сопровождением, в медицинской части военнослужащие находятся", - заявил заместитель начальника ДУИС по ЗКО Аскар Тлегенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058558-zaklyuchennyy-napal-na-medikov-i-izbil-ih-v-kolonii-v-zko-video/

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