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Токаев принял главу совета директоров Qarmet

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Встреча Касым-Жомарта Токаева и Андрея Лаврентьева
Встреча Касым-Жомарта Токаева и Андрея Лаврентьева. Фото: Акорда

Глава государства принял председателя совета директоров АО Qarmet, руководителя группы компаний Allur Андрея Лаврентьева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущем состоянии предприятия Qarmet, мерах по стабилизации работы, планах по увеличению объемов производства, а также повышению уровня безопасности труда.

В ходе встречи Президент Казахстана подчеркнул особую важность обеспечения безопасности сотрудников предприятия, проведения существенной модернизации оборудования и материальной-технической базы в целях предотвращения аварийных ситуаций.

Главе государства доложили о проведенной встрече руководства Qarmet с профсоюзом металлургов и угольщиков, в ходе которой были обсуждены условия труда, а также вопросы дальнейшей кооперации в принятии важных для коллектива решений. По итогам встречи было подписано соглашение о совместной разработке будущего коллективного договора между компанией и сотрудниками.

По словам Андрея Лаврентьева, Qarmet ставит перед собой стратегическую цель увеличить объемы производства и вернуть статус одного из лидеров металлургии Центральной Азии и СНГ к 2028 году. Для реализации намеченных целей планируется увеличение производства стали на 64% – до 5 млн тонн, железорудного концентрата на 88% – до 5 млн тонн и добычи угля на 47% – до 9 млн тонн в год.

Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание вопросам экологии в регионе. Он отметил необходимость принятия кардинальных мер по оздоровлению экологической ситуации в г.Темиртау путем перевода оборудования на газ. 

Глава Государства также был проинформирован о результатах деятельности и планах развития машиностроительного предприятия Allur.  

В 2023 году завод произвел более 90 000 единиц техники, что является рекордным показателем для отечественного автомобилестроения. В марте текущего года стартует мелкоузловое производство автомобилей Chevrolet Onix. Ведется наладка оборудования для серийного выпуска автомобилей Škoda. В индустриальной зоне г.Костанай строится  современный завод Kia Qazaqstan мощностью 70 000 машин в год.

По итогам встречи Глава государства подчеркнул важность проведения комплекса мер по созданию безопасных условий труда и поручил продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов, в том числе направленных на улучшение экологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057075-tokaev-prinyal-glavu-soveta-direktorov-qarmet/

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