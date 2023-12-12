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"Спрос с нового собственника будет очень жесткий": Токаев о Qarmet

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Вывеска на здании
Вывеска на здании АМТ (ныне Qarmet). Фото: пресс-служба КРЕМ

Сегодня Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"На днях по моему поручению успешно решился вопрос перехода Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании. Теперь задача правительства – оказать ей содействие особенно на начальном этапе работы, а затем спрос с нового собственника будет очень жесткий", – заявил Токаев.

Он отметил, что череда аварий на объектах жизнеобеспечения в разных регионах четко обозначила острую необходимость модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры по всей стране.

По словам президента, эта проблема игнорировалась и не решалась десятилетиями.

"За короткий срок государство провело аудит и начало системную работу по запуску новых и ремонту действующих генерирующих мощностей, обновлению тепловых сетей и других инженерных коммуникаций. В частности, в этом году реализован масштабный проект, который позволил более чем в два раза увеличить пропускную способность электрических сетей на западе нашей страны", – заключил он.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте им. Костенко в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

В минувшую пятницу, 8 декабря, "АрселорМиттал Темиртау" официально сменил название на Qarmet.

За несколько часов до этого в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев позже объявил имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

А он, в свою очередь, представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2050383-spros-s-novogo-sobstvennika-budet-ochen-zhestkiy-tokaev-o-qarmet/

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