Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Планы по Qarmet – бывшему АМТ – обсудили в правительстве вместе с новым инвестором

Опубликовано:

Совещание в правительстве
Совещание в правительстве. Фото: primeminister.kz

В правительстве Казахстана сегодня прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития компании Qarmet, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, в совещании приняли участие руководители центральных госорганов и новый инвестор компании. Они обсудили меры по стабилизации операционных процессов предприятия, обеспечению его необходимым сырьем, а также проведению ряда юридических процедур.

Совещание в правительстве
Совещание в правительстве. Фото: primeminister.kz

Отдельно рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы, которая предусматривает модернизацию оборудования комбината, внедрение современных производственных технологий и повышение стандартов промышленной безопасности. На первом этапе на эти цели будет направлено порядка 1,3 млрд долларов.

Премьер-министр Алихан Смаилов обозначил необходимость своевременного выполнения всех обязательств перед работниками предприятия. Он указал на важность дальнейшего динамичного развития производства, увеличения объема выпускаемой продукции и поэтапного устранения выявленных экологических нарушений.

В завершение Смаилов поручил центральным госорганам оказать необходимую поддержку предприятию в решении текущих вопросов и совместно с инвестором разработать конкретные планы действий по каждому направлению развития Qarmet.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте им. Костенко в октябре этого года в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на АМТ в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в самой компании "АрселорМиттал Темиртау". Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

В начале декабря "АрселорМиттал Темиртау" официально сменил название на Qarmet.

За несколько часов до этого в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев позже объявил имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

А он, в свою очередь, представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet.

Позже Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе комбината в собственность казахстанской компании. Президент подчеркнул, что спрос с нового собственника будет очень жесткий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050978-plany-po-qarmet-byvshemu-amt-obsudili-v-pravitelstve-s-uchastiem-novogo-investora/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.