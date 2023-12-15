Планы по Qarmet – бывшему АМТ – обсудили в правительстве вместе с новым инвестором

В правительстве Казахстана сегодня прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития компании Qarmet, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, в совещании приняли участие руководители центральных госорганов и новый инвестор компании. Они обсудили меры по стабилизации операционных процессов предприятия, обеспечению его необходимым сырьем, а также проведению ряда юридических процедур.

Совещание в правительстве. Фото: primeminister.kz

Отдельно рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы, которая предусматривает модернизацию оборудования комбината, внедрение современных производственных технологий и повышение стандартов промышленной безопасности. На первом этапе на эти цели будет направлено порядка 1,3 млрд долларов.

Премьер-министр Алихан Смаилов обозначил необходимость своевременного выполнения всех обязательств перед работниками предприятия. Он указал на важность дальнейшего динамичного развития производства, увеличения объема выпускаемой продукции и поэтапного устранения выявленных экологических нарушений.

В завершение Смаилов поручил центральным госорганам оказать необходимую поддержку предприятию в решении текущих вопросов и совместно с инвестором разработать конкретные планы действий по каждому направлению развития Qarmet.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте им. Костенко в октябре этого года в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на АМТ в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в самой компании "АрселорМиттал Темиртау". Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

В начале декабря "АрселорМиттал Темиртау" официально сменил название на Qarmet.

За несколько часов до этого в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев позже объявил имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

А он, в свою очередь, представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet.

Позже Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе комбината в собственность казахстанской компании. Президент подчеркнул, что спрос с нового собственника будет очень жесткий.