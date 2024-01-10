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Токаеву доложили о нынешней ситуации в Qarmet – бывшем "АрселорМиттал Темиртау"

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Касым-Жомарт Токаев и Ермаганбет Булекпаев
Касым-Жомарт Токаев и Ермаганбет Булекпаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал доклад об итогах социально-экономического развития Карагандинской области за 2023 год. Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за 11 месяцев объем промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал увеличились на 16,3 % и достигли 727 млрд тенге.

Как сообщил Ермаганбет Булекпаев, обеспечен рост в отраслях обрабатывающей промышленности: машиностроении – на 45%, легкой промышленности – на 23,9%, фармацевтике – на 20%. Увеличение также отмечается в бумажной промышленности, стройиндустрии и черной металлургии.

Отмечено, что в секторе малого и среднего бизнеса занято 45 % активного населения региона, действуют более 100 тысяч компаний. Для предпринимателей розничный налог снижен с 4 до 2%. В 2024 году планируется повысить долю МСБ в ВРП с 19 до 25 %.

По словам акима области, создание более 25 тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики позволило снизить уровень безработицы до 4,1% и бедности до 2,7%. Реальные доходы населения выросли на 4,7%.

"Президенту было доложено о ходе прохождения отопительного сезона, а также о текущей ситуации в системообразующем предприятии Qarmet. Ермаганбет Булекпаев рассказал о мерах, предпринимаемых новым инвестором для стабилизации и увеличения объема производства, а также о планах по модернизации и обеспечению безопасности труда работников компании", - говорится в сообщении.

По информации Булекпаева, в социальной сфере начато строительство 92 объектов сельского здравоохранения, модернизация двух межрайонных больниц. По проекту "Комфортная школа" строятся 10 объектов с завершением в 2024 году, это обеспечит 7100 мест для школьников.

Кроме того, аким отчитался о состоянии социальной сферы, реализации проектов "Ауыл – Ел Бесігі" и "Ауыл аманаты".

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей.

Глава государства также отметил необходимость держать на особом контроле ситуацию на объектах компании Qarmet.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте им. Костенко в октябре прошлого года в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на АМТ в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в самой компании "АрселорМиттал Темиртау". Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

В начале декабря 2023 года "АрселорМиттал Темиртау" официально сменил название на Qarmet.

За несколько часов до этого в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев позже объявил имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

А он, в свою очередь, представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet.

Позже Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе комбината в собственность казахстанской компании. Президент подчеркнул, что спрос с нового собственника будет очень жесткий.

В правительстве Казахстана 15 декабря прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития компании Qarmet, где Смаилов обозначил необходимость своевременного выполнения всех обязательств перед работниками предприятия. Премьер указал на важность дальнейшего динамичного развития производства, увеличения объема выпускаемой продукции и поэтапного устранения выявленных экологических нарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2054790-tokaevu-dolozhili-o-nyneshney-situatsii-v-qarmet-byvshem-arselormittal-temirtau/

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