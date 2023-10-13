Имущество и дорогие авто за рубежом: в Казахстан вернут еще 180 млрд коррупционных тенге

Глава службы досудебного расследования Антикора на брифинге партии Amanat заявил, что до конца года в РК вернут еще 180 млрд тенге – это незаконные активы из-за рубежа, передает корреспондент NUR.KZ.

"Антикоррупционной службой начиная с прошлого 2022 года по сегодняшний день возвращено 856 млрд тенге. В сумму входят не только деньги, возвращенные из-за рубежа, но и объекты недвижимости. К примеру, по делу РОП, по которому состоялся приговор, возвращено 180 млрд тенге. Часть денег была израсходована на льготное автокредитование. Все эти деньги будут использованы на социальные нужды.

До конца года у нас еще планируется возврат 180 млрд тенге. Это также в эквиваленте – в деньгах, в имуществе, в дорогостоящих машинах за рубежом. Дела еще расследуются", – заявил глава службы Антикора Канат Сулейменов.

Напомним, что на прошедшем заседании мажилиса депутат Перуашев призвал "не повторять ошибок партии Нур-Отан" и сделать прозрачной работу комиссии по возврату незаконных активов в Казахстан.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

В январе, выступая в мажилисе, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. Позже в Нацбанке озвучили меры, которые приняли в связи с поручением президента.

В феврале президент на расширенном заседании правительства дал кабмину два месяца, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

В апреле в правительстве озвучили предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны. В мае стало известно, что в Казахстане появится ведомство по возврату незаконно выведенных активов.

В июне была создана комиссия по возврату незаконно вывезенных из Казахстана денег.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

В июле стало известно, что в Казахстане планируют создать отдельную компанию для управления возвращенными активами.

В начале октября президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов и дал конкретные поручения.

На этой неделе премьер-министр Алихан Смаилов провел первое заседание комиссии по возврату государству незаконно приобретенных активов. Глава кабмина отметил, что возвращенные активы будут направлены на реализацию значимых социальных проектов и создание новых рабочих мест.

Накануне стало известно о создании Комитета Генпрокуратуры по возврату активов.