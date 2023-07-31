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Компанию для управления возвращенными активами собираются создать в Казахстане

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Тенге лежат на столе
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министерство финансов РК опубликовало проект постановления правительства о создании компании по управлению возвращенными в Казахстан активами. Документ размещен на сайте “Открытые НПА”.

Согласно проекту постановления, планируется создать товарищество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

"Определить основными целями товарищества управление, обеспечение сохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами", – говорится в тексте.

При этом, как указано в пояснительной записке к документу, задачами управляющей компании являются:

  • принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов:
  • обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства:
  • распоряжение активами:
  • обеспечение перечисления средств в Специальный государственный фонд от реализации активов.

Также отмечается, что уставный капитал товарищества будет сформирован путем передачи имущества, находящегося на балансе Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана.

Кроме того, в мае сообщалось, что в структуре Генеральной прокуратуры планируют создать отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.

Напомним, 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов поспособствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Еще в ноябре прошлого года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Ранее специалисты также рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2030711-too-dlya-upravleniya-vozvraschennymi-aktivami-sobirayutsya-sozdat-v-kazahstane/

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