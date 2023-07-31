Компанию для управления возвращенными активами собираются создать в Казахстане
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Министерство финансов РК опубликовало проект постановления правительства о создании компании по управлению возвращенными в Казахстан активами. Документ размещен на сайте “Открытые НПА”.
Согласно проекту постановления, планируется создать товарищество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
"Определить основными целями товарищества управление, обеспечение сохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами", – говорится в тексте.
При этом, как указано в пояснительной записке к документу, задачами управляющей компании являются:
- принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов:
- обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства:
- распоряжение активами:
- обеспечение перечисления средств в Специальный государственный фонд от реализации активов.
Также отмечается, что уставный капитал товарищества будет сформирован путем передачи имущества, находящегося на балансе Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана.
Кроме того, в мае сообщалось, что в структуре Генеральной прокуратуры планируют создать отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.
Напомним, 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.
По словам депутатов, принятие данных законов поспособствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.
Еще в ноябре прошлого года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.
Ранее специалисты также рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2030711-too-dlya-upravleniya-vozvraschennymi-aktivami-sobirayutsya-sozdat-v-kazahstane/